Canarias sigue a la cola de los salarios en España: el Archipiélago es la segunda comunidad con las retribuciones más precarias

La brecha salarial en el Archipiélago no se cierra. Según los últimos datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias se ha consolidado como la segunda comunidad autónoma con los salarios más bajos de España.
Con una retribución media de 2.055,94 euros brutos al mes, los trabajadores canarios solo perciben más que los extremeños (2.035 euros), situándose muy lejos de los 2.531 euros de la media nacional.
Este escenario se produce a pesar de que el coste laboral medio en las Islas —lo que paga la empresa sumando sueldo y cotizaciones— ha experimentado un crecimiento del 3,5%, alcanzando los 2.805,01 euros por trabajador y mes.
Una subida insuficiente que no se traduce en mayor poder adquisitivo
Aunque el coste laboral en Canarias ha subido, el incremento es inferior a la media nacional, que escaló un 3,8% hasta situarse en los 3.382,48 euros. Esta diferencia de más de 570 euros entre lo que cuesta un empleado en el conjunto de España frente a lo que cuesta en las Islas evidencia la debilidad del mercado laboral canario.
El informe del INE detalla que los salarios en Canarias han crecido un 4% interanual, pero este repunte es insuficiente para converger con regiones como Madrid o el País Vasco, donde los sueldos medios rondan los 3.000 euros.
La hostelería, el coste laboral más bajo a pesar de ser clave en Canarias
El coste laboral total se compone del salario bruto y de los “otros costes”, donde las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social son la partida principal. A nivel nacional, estos costes no salariales han subido un 4,4%, presionando la rentabilidad de las empresas sin que ello se traduzca necesariamente en un mayor poder adquisitivo para el empleado.
En el caso de la hostelería, sector clave para la economía canaria, la situación es aún más tensa: el coste laboral apenas alcanza los 2.015,64 euros, siendo el más bajo de todas las actividades económicas analizadas por el INE.
Educación y Transporte lideran las alzas
No todos los sectores se comportan igual. Mientras que el sector servicios en general sufre la precariedad de los sueldos, el coste laboral registró sus mayores incrementos en:
- Educación: con una subida del 7,8%.
- Transporte y almacenamiento: con un repunte del 6,2%.
Por el contrario, las actividades artísticas sufrieron un desplome del 5,9% en sus costes laborales, reflejando una volatilidad que afecta directamente a la estabilidad de las contrataciones.
Récord de vacantes sin cubrir
Un dato que destaca el INE es el elevado número de vacantes de empleo, que en España asciende a 155.737 puestos sin ocupar. El 91% de las empresas asegura que no necesita más personal, pero un 5,3% admite que no contrata debido al elevado coste que supone cada nuevo trabajador.
Los datos confirman que Canarias sigue instalada en una economía de bajos salarios y costes laborales reducidos en comparación con la media estatal, una tendencia que se mantiene pese a encadenar ya 20 trimestres consecutivos de alzas a nivel nacional.