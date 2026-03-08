Denuncian a una conocida inmobiliaria de Tenerife por cobrar por visitar pisos en alquiler

La lucha contra los cobros irregulares en el mercado del alquiler llega a Tenerife. FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto una denuncia contra la empresa Inmobiliaria Gaspar, ubicada en San Cristóbal de La Laguna, ante la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias.
La asociación acusa a la agencia de obligar a los usuarios a pagar una comisión bajo conceptos presuntamente fraudulentos para poder visitar viviendas en alquiler.
Según la denuncia, la inmobiliaria hace firmar a los interesados documentos que recogen un supuesto “Servicio de atención al inquilino” y un “acceso a información exclusiva”. Sin embargo, FACUA advierte que estos servicios son inexistentes o corresponden a costes operativos que la ley prohíbe repercutir al arrendatario.
Comisiones con coste de una mensualidad
La asociación de consumidores destaca un dato revelador: el importe de este servicio “inventado” coincide exactamente con una mensualidad de renta más el IGIC.
Para FACUA, se trata de una estrategia para sortear la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, que modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para establecer de forma clara que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”.
Los documentos que la agencia obliga a cumplimentar mencionan conceptos como “búsqueda activa” y “desplazamiento”. Sin embargo, la organización subraya que es el propio usuario quien realiza la búsqueda de forma autónoma en la web y que la mera exhibición del inmueble no constituye un servicio adicional por el que se deba cobrar al potencial inquilino.
Cláusulas abusivas de la inmobiliaria
FACUA recuerda que el Real Decreto Legislativo 1/2007 considera cláusulas abusivas la “imposición al consumidor de servicios complementarios o accesorios no solicitados”.
En este caso, el arrendatario no obtiene beneficio alguno, ya que el trabajo de la agencia se limita a publicitar el inmueble y acompañar en la visita, tareas que forman parte de su relación contractual con el propietario.
Este movimiento jurídico en Canarias se produce tras la reciente sanción de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo a la plataforma Alquiler Seguro por prácticas similares, también denunciadas en su día por FACUA.
Investigación y devolución de importes
La denuncia presentada ante el Gobierno de Canarias solicita que se investiguen los hechos y se incoe el correspondiente expediente sancionador.
Además, piden que se inste a Inmobiliaria Gaspar a informar de la irregularidad a los afectados y a restituir cualquier cantidad cobrada indebidamente.
La asociación ha hecho un llamamiento a cualquier usuario que se haya visto afectado por prácticas similares en las Islas para que acuda a recibir asesoramiento y defender sus intereses frente a estos cobros que la ley actual prohíbe taxativamente.
3 claves para evitar fraudes en tu alquiler
- Honorarios de la agencia: Por ley, desde mayo de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato siempre los paga el casero, nunca el inquilino.
- Cobro por visitas: Es ilegal cobrar por mostrar una vivienda o por dar “información exclusiva” que ya es pública en portales inmobiliarios.
- Conceptos inventados: Desconfía de conceptos como “Servicio de atención al inquilino” o “Búsqueda activa” si tú mismo has encontrado el anuncio.