Escándalo inmobiliario en Canarias: pretenden cobrar 650 euros solo por enseñar un piso

El mercado inmobiliario en Canarias se ha encarecido sobremanera, dándose situaciones, como poco, llamativas, cuando no, como en este caso, ilegales, como ha denunciado una mujer a la que, por solo enseñar un piso, quisieron cobrarle 650 euros.
El caso lo ha denunciado Televisión Canaria, que ha desvelado cómo una mujer, tras interesarse por un piso, recibió la respuesta: tendría que pagar 650 euros.
“Llamé para hacer la visitar y solo por enseñar el piso me quisieron cobrar 650 euros más el IGIC”, reconoce. Pese a que la inmobiliaria en cuestión ha negado los hechos, la mujer ha presentado un documento en el que puede leerse la cantidad y el concepto de la misma.
No es legal este cobro por enseñar un piso
En España, no es legal que te cobren por ver un piso en alquiler si tú eres el inquilino o futuro inquilino.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (mayo de 2023), los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben pagarlos siempre el propietario, no el inquilino.
Esto incluye, en la práctica, los honorarios de la inmobiliaria, aunque intenten llamarlos “gastos de visita”, “reserva”, “estudio” o “precontrato”.
Lo que no pueden cobrarte:
- Dinero por enseñarte el piso
- Tasas por visita o información
- Gastos de gestión inmobiliaria
- Costes por tramitar el contrato
- Pagos por “bloquear” el piso antes de firmar
- Lo único que sí pueden pedirte legalmente
- Fianza legal: 1 mes de alquiler
- Garantías adicionales (máximo 2 meses), si el propietario lo exige
- El primer mes de alquiler, al firmar el contrato
Ojo con esta trampa
Algunas inmobiliarias intentan cobrar una “reserva” antes de la visita o de la firma.
También es ilegal si eres inquilino (salvo alquileres de temporada muy justificados, y aun así es discutible).
Qué hacer si te cobran
- Pide la factura y que te indiquen concepto exacto
- Reclama ante Consumo de tu comunidad autónoma
- Puedes denunciar ante el ayuntamiento o la comunidad
- Guarda mensajes, anuncios y comprobantes