La política de movilidad en España está viviendo un giro radical. Lo que hasta hace poco era una infraestructura limitada a Madrid y Valencia, se ha convertido en una ofensiva nacional. La DGT ha confirmado que, antes de que termine este 2026, los carriles de alta ocupación (VAO) se multiplicarán hasta alcanzar al menos los ocho corredores en los principales accesos urbanos del país.
El propio Pere Navarro, director de la DGT, ha sido tajante: “Las costuras empiezan a chirriar”. Con esta premisa, Tráfico busca forzar el coche compartido bajo una amenaza real: el estreno de nuevas cámaras inteligentes capaces de contar pasajeros y tramitar multas de forma automática, sin necesidad de agentes presenciales.
El fin del privilegio para los coches ‘0 Emisiones’
Una de las novedades que más va a escocer a los conductores es el cambio de normativa para los vehículos eléctricos. Hasta ahora, los coches con etiqueta 0 Emisiones podían circular por estos carriles aunque viajara solo el conductor. Esto se acaba. A partir de ahora, la DGT exige que estos vehículos también cumplan el requisito de ocupación mínima (normalmente dos personas) para poder utilizar el carril rápido.
Sevilla y Madrid: el banco de pruebas de las nuevas cámaras
La gran revolución llega con la tecnología. Sevilla acaba de inaugurar su carril BUS-VAO en el acceso desde Mairena del Aljarafe, convirtiéndose en el tercero de Andalucía. Pero lo verdaderamente relevante es que este tramo, al igual que el recién estrenado en la A-2 en Madrid, incorpora equipos de lectura de matrícula y detección de ocupación.
Estas cámaras graban el interior del habitáculo y, mediante una “solución flexible de bajo coste”, sancionan a todo aquel que viaje solo o que entre y salga del carril por lugares no permitidos. Según la DGT, este sistema se expandirá por toda la geografía para sustituir la vigilancia física de la Guardia Civil.
Lista completa de carriles VAO activos en España este 2026
Si no quieres llevarte una sorpresa en forma de sanción, toma nota. Estos son los puntos donde la DGT ya vigila la ocupación:
- Madrid (A-6): Calzada central entre los kilómetros 6 y 20.
- Madrid (A-2): Carriles izquierdos en ambos sentidos entre Torrejón de Ardoz y Avenida de América.
- Granada (GR-3211): Acceso a La Zubia, carriles derechos en ambos sentidos.
- Sevilla (Puente de la Señorita): Conexión entre Sevilla y Camas.
- Sevilla (A-8057): Entre Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache.
- Málaga (A-357 y A-7056): Accesos al Parque Tecnológico de Andalucía.
- Valencia (V-21): Carriles izquierdos entre Albuixech y Alboraya.
- Palma de Mallorca (Ma-19): Acceso a Palma (en fase final de infraestructura).
La consigna de Tráfico es clara: el espacio es limitado y el coche compartido es la única vía para evitar el colapso. Prepárense, porque las cámaras ya están mirando dentro de su coche.