Drago Canarias denuncia que el Gobierno regional dio 700.000 euros a aerolíneas para atraer más turistas

Drago Canarias ha revelado este miércoles que el Gobierno de Canarias financió recientemente la apertura de siete nuevas rutas aéreas internacionales hacia Canarias, otorgando un total de 695.796,65 euros de dinero público a cinco aerolíneas distintas.
Las aerolíneas beneficiarias son EasyJet, Jet2, TUI, Volotea y SAS, que recibirán dinero público para favorecer la llegada de nuevos turistas; conectando, por ejemplo, las ciudades de Basilea (Suiza) con La Palma, Estocolmo (Suecia) con Fuerteventura o Marsella (Francia) con Gran Canaria.
Críticas al modelo turístico de masas
Para la portavoz de Drago Canarias, Carmen Peña, resulta “inconcebible que el Gobierno de Canarias continúe destinando dinero de todos los canarios y canarias a financiar un modelo turístico de masas que se ha demostrado obsoleto” y declaró que “todos coincidimos en Canarias superó hace tiempo su capacidad de carga, pero ellos siguen trayendo más y más turistas”.
Según refleja el propio portal web de Turismo del Gobierno de Canarias, y en base a datos de AENA, el Archipiélago recibió en 2025 un total de 22 millones de pasajeros; de los cuales, 18,4 millones eran turistas. Y en concreto, Canarias recibió el año pasado 15,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un nuevo récord histórico.
Respecto a las estadísticas referidas, Peña mencionó que “el propio Gobierno de Canarias tiene publicados en su página web los datos sobre llegadas de turistas” e hizo hincapié en que “las carreteras, los espacios naturales o la sanidad están totalmente colapsadas, pero ellos siguen insistiendo en un modelo cuantitativo”.
Prioridades en el gasto público
Por su parte, el Responsable de Políticas Públicas de Drago Canarias, Luis de la Barrera, recordó que “Canarias sufre carencias económicas en muchísimos ámbitos y ese dinero se podría destinar de manera mucho más eficiente a sanidad, protección del territorio o educación”.
Además, hizo referencia a la “nefasta responsabilidad del Gobierno de Canarias con respecto a las convocatorias de subvenciones públicas” y referenció cuestiones como “la infrafinanciación de las partidas relativas a ciencia, nuevas tecnologías o I+D+i“.
El desglose de la financiación a aerolíneas
Tal y como se refleja en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), las cifras concedidas son las siguientes:
- Jet2: recibirá 180.236 euros por conectar Birmingham con La Palma y 171.314 euros por conectar Londres también con La Palma.
- TUI: recibirá 103.452 euros por conectar Estocolmo con Fuerteventura.
- SAS: recibirá 85.019 euros por conectar Copenhague con Fuerteventura.
- EasyJet: 66.270 euros por el trayecto de Basilea hasta La Palma.
- Volotea: 46.835 euros por el de Nantes a La Palma y 42.668 euros por el de Marsella a Gran Canaria.
Los datos mencionados corresponden a la orden del 27 de enero de 2026 por la que se resuelve la concesión de subvenciones dentro del programa de desarrollo de vuelos para nuevas rutas aéreas internacionales directas hacia las Islas Canarias.