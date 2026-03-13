La edad a la que se compra una vivienda ronda los 50 años en Canarias

La edad media de las personas que se compran una vivienda en Canarias o en Baleares es la más elevada de España y ronda los 50 años, impulsada por los elevados precios y el peso del comprador internacional o de segunda residencia, según el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE).
Un informe de esta entidad muestra que la compra de vivienda se retrasa tres meses por cada punto porcentual que sube el precio, de manera que la edad media de adquisición se sitúa ya en 41,8 años.
Tomando como referencia los datos de notarios y registradores, el Consejo explica que la adquisición de la primera vivienda se ha desplazado casi una década desde el año 2000 y en algunas comunidades se acerca ya a los 50 años.
Cada incremento del 1% en el precio de la vivienda provoca un retraso aproximado de 0,24 años -casi tres meses- en la edad de acceso a la propiedad, un fenómeno definido como coeficiente de retraso generacional. Si a comienzos de los años 2000 el acceso a la primera vivienda se producía habitualmente entre los 31 y los 33 años, hoy ese momento se retrasa hasta los 38-41 años.
El acceso a la vivienda está condicionado por las diferencias territoriales, lo que los expertos denominan “la geografía del retraso”. Los mercados más tensionados empujan la edad de compra hacia etapas mucho más avanzadas de la vida.
En este sentido, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura registran edades medias de compra cercanas a los 45 años.
En el extremo opuesto se sitúan los dos archipiélagos. Comunidades autónomas con una fuerte presión inmobiliaria, como Madrid y Cataluña, se sitúan en torno a los 47 años.