El artista Fernando Álamo conmemora en la galería Bibli los 50 años de ‘Knife’

La galería Bibli, en el número 15 de la calle de San Francisco Javier, en Santa Cruz de Tenerife, inaugura este viernes (19.00 horas) Knife 1976-2026, una propuesta expositiva del artista tinerfeño Fernando Álamo (Santa Cruz de Tenerife, 1952), Premio Canarias de Bellas Artes en 2014, que recuerda la acción llevada a cabo en el Ateneo de La Laguna hace ahora 50 años. La muestra se va a poder contemplar en Bibli hasta el 15 de mayo.
“En 1976, con apenas 24 años -detalla el crítico de arte y curador Octavio Zaya en un texto introductorio a la nueva exposición-, Fernando Álamo presentó en el Ateneo de La Laguna una acción titulada Knife. Junto a José Luis Medina Mesa, llevó a cabo un montaje multimedia que hoy se considera una de las primeras experiencias de body art en Canarias y una de las más tempranas en el conjunto del Estado español”. “Medio siglo después, en 2026, esta pieza sigue siendo un referente incómodo y fundacional: un gesto que unió crudeza visceral, experimentación formal y una reflexión precoz sobre el cuerpo, la violencia y el sacrificio”.
MONTAJE HÍBRIDO
Como indica Zaya, Knife no fue una performance al uso, sino que se trató de un montaje híbrido. “De las paredes colgaban telas desgarradas con cuchillos, heridas en la superficie que anticipaban lo que estaba por venir. Entre ellas, se intercalaban fotografías, dibujos y textos que evocaban tanto la crudeza del matadero como apuntes íntimos del artista”, describe el crítico.
“Proyecciones audiovisuales se combinaban con posibles intervenciones en vivo (o simuladas con gran convicción): imágenes grabadas en un matadero -el degüello de vacas, la sangre, el hierro- se alternaban con secuencias donde el cuerpo humano aparecía herido o amenazado por un cuchillo. La banda sonora de Edmundo López no era música melódica, sino un entorno sónico desgarrador, cargado de tensiones, ruidos y atmósferas metálicas”, puede leerse en el texto de Zaya, donde también se indica que el título, en inglés, “era un guiño deliberado a la canción de los Rolling Stones, pero también una elección estratégica: knife evoca tanto el arma como el corte preciso, quirúrgico, que disecciona realidades”.
Fernando Álamo es una de las figuras más destacadas del arte canario desde comienzos de la década de 1970. El artista reside desde esa época en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad que reconoció su trayectoria y su estrecho vínculo con la vida cultural local nombrándolo Hijo Adoptivo en 2010. Autor de una sólida trayectoria artística, ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ha protagonizado exposiciones individuales dentro y fuera del Archipiélago.