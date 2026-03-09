El Auditorio de Tenerife prioriza la inclusión de la mano de AFES Salud Mental

El Auditorio de Tenerife y AFES Salud Mental han comenzado a trabajar conjuntamente en el programa Cultura Inclusiva, que promueve la entidad del tercer sector con la colaboración del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo. Esta iniciativa busca favorecer la inclusión social y la integración comunitaria de personas con discapacidad psicosocial a través del ejercicio efectivo de sus derechos culturales.
El programa se enmarca en el modelo social de la discapacidad que sitúa las barreras en el entorno y no en la persona, y parte de una premisa clara: la cultura es un derecho y un espacio de ciudadanía. En este contexto, el Área Educativa y Social del Auditorio de Tenerife ha incorporado medidas específicas de mediación cultural que, junto al acompañamiento técnico de AFES Salud Mental, están facilitando el acceso de personas con discapacidad psicosocial a la temporada de Ópera de Tenerife.
Cultura Inclusiva trasciende la mera asistencia a actividades culturales y promueve un espacio de encuentro desde la diversidad de formas de vivir y sentir el arte, haciendo efectivo el derecho de todas las personas a acceder también a los auditorios y a los espacios donde se ofrece la excelencia artística. A través de la mediación cultural, además de facilitar la comprensión de la propuesta, se profundiza en el sentido de la obra, compartiendo la ópera desde una diversidad de capacidades y en igualdad de condiciones.
El proyecto se desarrolla en tres fases. La primera tuvo lugar el 5 de marzo y fue un encuentro de mediación previo al estreno de la producción propia de la ópera Roméo et Juliette, de Charles Gounod, en el que participaron personas con problemas de salud mental, con el objetivo de acercar los contenidos y contextualizar la obra en un entorno seguro y adaptado. Los asistentes pudieron contemplar el trabajo del montaje en el escenario.
El grupo tiene previsto asistir el próximo domingo, 15 de marzo, al estreno de la producción en la Sala Sinfónica, compartiendo la experiencia con el resto del público. Finalmente, la vivencia se recogerá en un nuevo programa de Radio Himalia, el pódcast en vídeo que AFES Salud Mental impulsa desde hace una década para visibilizar la salud mental y promover una mirada más justa e inclusiva.
La discapacidad psicosocial puede conllevar dificultades en la adaptación a determinados entornos sociales y culturales, especialmente en espacios como una representación operística, donde el formato, la duración o la intensidad sensorial pueden generar inseguridad si no existen apoyos adecuados.
Por ello, Cultura Inclusiva incorpora acciones previas de preparación, información accesible y anticipación de dinámicas y recorridos, así como la posibilidad de salir del espacio sin estigmatización. Todo ello se articula desde principios de comunicación inclusiva.