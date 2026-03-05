El Liceo de Taoro inaugura este viernes la exposición ‘Territorio interior’, dentro de la agenda ‘Marzo Mujer’

Marzo Mujer, el programa del Liceo de Taoro con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, contempla a partir de mañana la exposición colectiva Territorio interior, con obras de Julia Chillón, Nazareth Hernández y Yaiza Hernández.
La muestra se inaugura este viernes, a partir de las 19.30 horas, en la entidad cultural de La Orotava y podrá contemplarse hasta el 31 de marzo.
El proyecto expositivo está concebido como una “propuesta sólida y contemporánea” que genera “valor artístico, social y cultural”. Julia Chillón, Nazareth Hernández y Yaiza Hernández aportan en esta colectiva miradas complementarias que enriquecen el discurso común, a la vez que ofrecen al público una experiencia visual y reflexiva de calidad.
Lo consiguen a través de creaciones que se definen “desde lenguajes plásticos diversos y que dialogan en torno a la mirada femenina, el territorio y la experiencia emocional como construcción visual”.