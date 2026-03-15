El MUNA reúne a amantes del vinilo y la música electrónica en el Flashback Record Store Day

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife acogerá el sábado 18 de abril el Flashback Record Store Day, una jornada dedicada a la cultura del vinilo y a la música electrónica. El encuentro reunirá en un mismo espacio a amantes de la música, coleccionistas de discos, propietarios de tiendas de música y sellos discográficos, productores musicales, profesores, músicos, documentalistas, fotógrafos, diseñadores, periodistas, promotores y discjockeys, además de cualquier persona interesada en este universo cultural.
La iniciativa, que cuenta con el patrocinio de ICDC del Gobierno de Canarias, propone un encuentro abierto y participativo. Durante la mañana y el mediodía, entre las 10.00 y las 15.00 horas, se celebrará una programación de acceso gratuito con distintas actividades vinculadas a la música y al coleccionismo de vinilos. La jornada comenzará con La hora del vermú, amenizada por The Piri Expirience y Rober, un espacio pensado para disfrutar de la mañana acompañado de música, pintxos y gildas.
También se podrá visitar un mercadillo de vinilos de segunda mano, pensado como punto de encuentro para coleccionistas y aficionados, así como la exposición Tenerife Rave Archive. Muestra gráfica de la música electrónica en Tenerife, que propone un recorrido visual por la historia de esta escena en la Isla.
La programación continuará en la sala de proyecciones y congresos del museo, con la entrada a 10 euros. A las 12.00 horas, Fernando Ledesma imparte el taller De las musas al plástico. A las 13.00 se proyectará el documental Rave Culture, de Eduardo Cubillo y DJ Jonay. Posteriormente, a las 14.15 horas, se celebrará un debate en el que participarán destacados promotores de Canarias, moderado por Job Ledesma, en el que se analizará la evolución de la escena musical y su impacto en las Islas.
La programación continuará por la tarde y la noche centrándose en la música electrónica de los 80 y 90, así como en propuestas actuales y vanguardistas de artistas de la escena canaria. Las puertas se abrirán a las 17.00 horas y la música comenzará a las 18.00 con Anthony Play. A continuación actuarán The Piri Expirience, entre las 19.30 y las 21.00 horas; Stereopack, de 21.00 a 22.30, y Fran Cabello, que cerrará la programación entre las 22.30 y las 00.00.
CLUB BULAN
La jornada se prolongará posteriormente en el club Bulan, donde continuará la programación musical con varios sets de dj. Entre las 23.00 y las 1.00 horas actuarán Mones b2b Jose Hdez, seguidos por Fran Tzones, entre la 1.00 y las 2.30. A partir de esa hora será el turno de Adrián Escobar b2b Mostany, de 2.30 a 4.30, y finalmente Maura pondrá el broche final entre las 4.30 y las 6.00 de la mañana.