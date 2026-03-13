El nuevo Torrente de Santiago Segura preside la cartelera

Torrente Presidente llega como el fenómeno cinematográfico de la semana, buscando arrasar en taquilla. Junto a lo nuevo de Santiago Segura, también se estrenan El testamento de Ann Lee, No te queda otra, Águilas de El Cairo y La hija pequeña, entre otras.
La sexta entrega de la saga Torrente llega a los cines, nuevamente dirigida y protagonizada por Santiago Segura como el ex policía gamberro que ahora se mete en política para “salvar España”. La esperada Torrente Presidente cuenta en el reparto con Gabino Diego, Leo Harlem y Ramón Langa, y promete cameos inesperados. Perfecta para fans del cine español más políticamente incorrecto, propone una parodia con mítines caóticos, influencers y teorías conspirativas. Genio del marketing y rey de la recaudación cinematográfica en nuestro país, Segura ha optado por una estrategia inédita de no promoción previa para su película, reservando los pases de prensa, tráiler y entrevistas para después del estreno.
El biopic El testamento de Ann Lee se estrena en cines protagonizado por la nominada al Óscar Amanda Seyfried como la líder fundadora del movimiento shaker, que predicaba la igualdad de género y social en una sociedad utópica. Dirigida por Mona Fastvold, muestra la búsqueda de Ann Lee por transformar el mundo a través de cantos y bailes sagrados. Cuenta con más de una docena de himnos tradicionales reinterpretados y partituras originales del oscarizado Daniel Blumberg.
Para los amantes de las comedias francesas, la opción perfecta es No te queda otra, dirigida por Jean-Pierre Améris. La historia sigue a Victoire, una pasajera entrometida que, en un tren a Ginebra, se cruza con Antoine Toussaint, su ídolo de la canción francesa, quien planea poner fin a su vida. Este encuentro inesperado trata sobre el amor, la soledad y las segundas oportunidades.
Águilas de El Cairo cierra la trilogía de Tarik Saleh con Fares Fares como un actor egipcio que protagoniza a regañadientes una película oficial y se adentra en el círculo de poder con un romance prohibido con la esposa del general supervisor. Este thriller de intriga política, coproducción europea, se estrenó en competición oficial de Cannes 2025 tras el éxito de El Cairo confidencial y Conspiración en El Cairo.
La hija pequeña, dirigida por Jafsia Jerzi, adapta la autoficción de Fatima Daas alrededor de una joven musulmana de los suburbios parisinos que busca reconciliar su identidad al emanciparse de su familia franco-argelina. Protagonizada por Nadia Melliti, quien logró el Premio César a la mejor actriz revelación tras ganar la Queer Palm en Cannes, esta historia íntima explora el amor, la fe y la moral en un debut actoral que ya es sensación en Francia.
Otros estrenos
El drama político El arquitecto, de Stéphane Demoustier, destaca por su exitoso recorrido en festivales como Cannes y Gijón y por sus ocho nominaciones a los Premios César, entre ellas Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado. Inspirada en hechos reales, relata la lucha del arquitecto danés Johann Otto von Spreckelsen por defender su visión artística durante la construcción del Arco de la Défense, uno de los hitos arquitectónicos más potentes de París del siglo XX, en un intenso enfrentamiento entre arte y poder.
Para cerrar el recorrido por los estrenos de la semana, el drama histórico Las locas del Obelisco, escrito y dirigido por Pablo Moreno, también se inspira en hechos reales para retratar el Madrid de finales del siglo XIX, donde mujeres como la aristócrata María Ana Allsopp y el padre Francisco de Asís Méndez desafían a proxenetas para rescatar a jóvenes explotadas. Con un reparto encabezado por Paula Iglesias, Assumpta Serna, Javier Godino y Jasmina G. Pizarro, la película ofrece un relato coral de redención y esperanza frente a la desigualdad y la violencia.