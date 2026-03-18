El proyecto ‘MiMúsica’ lleva a Puerto de la Cruz el patrimonio musical canario

MiMúsica-Etnografía Canaria, seleccionado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz dentro de su convocatoria de proyectos culturales, desarrollará durante el mes de abril una programación que combina educación, investigación y exhibición artística.
Entre los días 1 y 17 del próximo mes se llevarán a cabo 12 acciones divulgativas del taller El sonar de las islas en distintos centros de educación Primaria y Secundaria de la ciudad turística. Estas propuestas didácticas acercarán al alumnado al patrimonio musical de Canarias desde una perspectiva participativa, rigurosa y adaptada a cada nivel educativo. El taller, una experiencia formativa y vivencial, propone un recorrido por la organología tradicional canaria, combinando interpretación musical, contextualización histórica y diálogo con el alumnado.
De forma paralela, del 20 de abril al 1 de mayo, el Castillo de San Felipe mostrará la exposición fotográfica retrospectiva La piel del tambor, que recoge parte del trabajo de investigación desarrollado a través de la plataforma digital etnografiacanaria.com desde la mirada del fotógrafo Raúl Santana.
La muestra ofrece una aproximación visual y documental a la organología de Canarias, destacando la riqueza, diversidad y singularidad de los instrumentos tradicionales del Archipiélago, así como el proceso de documentación y recuperación patrimonial impulsado en los últimos años.
La programación culminará el viernes 1 de mayo con el concierto de clausura Músicas del Piélago, también en el Castillo de San Felipe. Este espectáculo propone una reinterpretación contemporánea del repertorio tradicional canario, poniendo en diálogo la memoria musical de las Islas con nuevas sensibilidades artísticas.
ENCUENTRO
El concierto, interpretado por los músicos Jonatán Rodríguez y Félix Morales, está concebido como un encuentro abierto entre ciudadanía y visitantes, “reforzando el papel de Puerto de la Cruz como ciudad anfitriona y referente cultural”.
MiMúsica se enmarca en el proyecto Etnografía Canaria y tiene como objetivo principal la recuperación, difusión y transmisión del patrimonio musical inmaterial de las Islas. La iniciativa combina investigación etnográfica, trabajo educativo en centros escolares, producción expositiva y creación escénica, uniendo para ello tradición e innovación.
Con esta experiencia, Puerto de la Cruz busca reforzar su compromiso con una cultura accesible, participativa y sostenible, que atiende tanto a la formación de nuevos públicos como a la proyección del patrimonio canario en espacios emblemáticos del municipio.