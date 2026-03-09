El Trail Fuentealta Vilaflor cumple con ‘su tradición’

Apenas quedan unos días para que se de el pistoletazo de salida a la edición de 2026 del Trail Fuentealta Vilaflor y la prueba chasnera ya ha ganado. La carrera, una de las más firmes del calendario regional de las competiciones de montaña, agotó todos los dorsales para las pruebas de adultos y apenas cuenta con un puñado de dorsales por adjudicar dentro de las carreras infantiles.
De esta forma el Trail Fuentealta Vilaflor 2026 ya ha cumplido con su tradición de colgar el cartel de completo. Lo hizo hace algunas semanas gracias al importante reclamo de sus pruebas, accesibles para todos los niveles y habilitadas, algunas distancias, para poder correrlas en pareja generando siempre un ambiente memorable tanto en la competición como fuera de ella.
Y es que este año no faltará, como es habitual, una feria del corredor alrededor de la prueba que se inaugura el viernes con la exigente Subida Vertical. En el corazón del pueblo de Vilaflor volverán a instalarse puestos de diferentes tiendas deportivas que acompañarán a los stands gastronómicos donde se ofrecerán variadas opciones para consumir producto local generando un elemento dinamizador que alcanzará su punto culminante con la entrega de premios y la fiesta final para los competidores.
Todo esto se desarrollará durante la jornada del sábado cuando se de la salida para las diferentes distancias programadas para los adultos y se celebren las carreras infantiles cuya recaudación irá destinada al proyecto solidario de la organización La Miel de la Vida.
“Estamos muy satisfechos de cómo han ido rodando las cosas durante estos meses de preparativos para la carrera y lo que queremos es que la gente venga al municipio, que nos conozcan los que vienen por primera vez a la carrera y que nos sigan disfrutando los que ya han estado”, señalaba la alcaldesa de Vilaflor de Chasna, Agustina Beltrán, que reconocía que “para nosotros es muy importante ver las caras de satisfacción de la gente cuando acaba la carrera y viven esa parte final de la entrega de trofeos donde se genera un ambiente que yo diría que casi es único y que hay que vivir alguna vez”.
Las inscripciones para los últimos dorsales de las pruebas infantiles se pueden seguir haciendo hasta agotar existencias en www.canaryrun.com.