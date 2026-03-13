Los cementerios de Santa Lastenia y Taganana, en estado crítico por falta de dinero

Los cementerios de Santa Lastenia y Taganana están en situación crítica. Humedades, deterioros en pintura y enfoscados, desprendimientos y fisuras, nichos y tumbas rotas que incluso han dejado a la vista restos óseos, unido al crecimiento de plantas silvestres que cubren el suelo tras las últimas lluvias, son solo algunas deficiencias que presentan hoy en día los camposantos municipales. Una situación derivada del poco dinero destinado al mantenimiento que se recoge en el actual contrato con la empresa Cetensa, encargada de dicha conservación.
El concejal del área, Carlos Tarife, reconoció ayer en comisión municipal, a raíz de una comparecencia solicitada por el grupo socialista, que “el contrato de los cementerios es el más antiguo de Servicios Públicos y, por lo tanto, no cuenta con inversión suficiente para realizar tantas reformas de manera urgente. Por ello, vamos a asumir con medios propios la rehabilitación de ambos espacios, donde a través de la empresa Gesplan se subrogará a los trabajadores para llevar a cabo los trabajos necesarios, tanto en Santa Lastenia como en Taganana”.
Tarife respondió así al edil del PSOE, Florentino Guzmán, quien dio un toque de atención al Ayuntamiento capitalino para que acometa la reforma integral de los camposantos de la capital. Relató que estos espacios “presentan estructuras deficientes, con techos derrumbados como en el caso de Taganana, e incluso tras las lluvias han quedado restos óseos visibles. Los cementerios están cada vez más deteriorados y reclamamos un plan de actuación efectivo y rápido”.
Al respecto, el responsable de Servicios Públicos recordó que el Consistorio encargó en julio de 2024 un informe a Gesplan sobre la situación actual de las infraestructuras en los camposantos municipales, donde “quedaron reflejados muchos deterioros, además de la falta de accesibilidad, pues existen desniveles en rampas, hay itinerarios peatonales estrechos, faltan vados y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y no hay aseos adaptados.
Todas estas situaciones se solventarán cuando se saque a licitación el nuevo contrato o se decida gestionar por un medio propio las reformas necesarias”. No obstante, achacó a la poca capacidad de inversión municipal el hecho de que se haya mantenido un coste cero a los ciudadanos por el uso de los cementerios, lo que conlleva disponer de menos dinero para ejecutar el mantenimiento. Algo que “se ordenará en el futuro contrato”.
Otro de los temas abordados en la comisión se centró en la ejecución presupuestaria en 2025. A petición del PSOE, el concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, indicó que “el Ayuntamiento de Santa Cruz continúa cumpliendo holgadamente las principales magnitudes económico-financieras y, por tanto, el resultado es positivo tanto en remanente de tesorería, en ahorro como en nivel de endeudamiento”.
Presupuesto
En cuanto a inversiones ejecutadas, apuntó que “se han superado los 100 millones de euros que, si se suman a los de 2023 y 2024, nos sitúa en 120 millones de inversión, con la previsión de poder llegar a los 200 millones de ejecución presupuestaria a inicios de mandato”.
Datos que no compartió la portavoz socialista Patricia Hernández, quien reprochó que “en 2025 se ha dejado de ejecutar más del 60% en todos los capítulos presupuestarios, por lo cual no se entiende que uno de cada tres euros no se invierta, lo clasifique de éxito y vayan diciendo por todos lados que el Ayuntamiento no tiene dinero para ejecutar obras”.