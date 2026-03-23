Europa cambia las reglas: este es el requisito que se refuerza para viajar con mascotas desde abril

Europa ‘cambia’ las reglas para viajar con mascotas. A partir del 22 de abril de 2026, la Unión Europea refuerza los requisitos para desplazarse con animales de compañía, especialmente en lo relativo al pasaporte europeo para mascotas.
La actualización del reglamento delegado aprobado por la Comisión Europea actualiza el Reglamento (UE) 2016/429, con el objetivo de mejorar el control sanitario, reforzar la trazabilidad y frenar el tráfico ilegal de animales.
Qué cambia con el pasaporte europeo para mascotas
La principal novedad es que el pasaporte europeo para mascotas será obligatorio para viajar entre países de la Unión Europea en desplazamientos no comerciales, como vacaciones o visitas.
Este documento ya existía, pero ahora la normativa refuerza su control. Incluye:
- Número de microchip identificativo
- Datos del propietario
- Vacunación (especialmente contra la rabia)
- Tratamientos veterinarios
- Firma de un veterinario autorizado
Sin este documento, no se podrá viajar con perros, gatos o hurones dentro del territorio comunitario.
Requisitos obligatorios para viajar con tu mascota
Para obtener el pasaporte europeo y poder desplazarse, los animales deberán cumplir:
- Tener microchip obligatorio
- Estar vacunados contra la rabia
- Tener al menos 12 semanas de edad
- Esperar 21 días tras la vacunación antes de viajar
Además, la normativa permite aplicar controles sanitarios adicionales en función del riesgo.
A quién afecta realmente la nueva norma
Este cambio no implica que todos los animales deban tener pasaporte.
El pasaporte europeo para mascotas solo será obligatorio si viajas con tu animal entre países de la UE. No es necesario para quienes no se desplacen fuera de su país.
Objetivo: más control y menos tráfico ilegal
La Unión Europea refuerza así el control sobre el movimiento de animales de compañía para mejorar su trazabilidad y combatir el tráfico ilegal.
El nuevo marco también facilita a las autoridades actuar ante posibles irregularidades sanitarias o documentales.