La UE anuncia nuevas reglas para los detergentes: veto a ensayos con animales y pasaporte digital

La Unión Europea ha aprobado un nuevo marco para los detergentes y tensioactivos que cambia las reglas del sector en materia de seguridad, transparencia y sostenibilidad. El nuevo Reglamento (UE) 2026/405, adoptado el 11 de febrero de 2026, sustituye a la normativa vigente desde 2004 e introduce medidas como la prohibición de los ensayos con animales para cumplir este reglamento, el futuro pasaporte digital del producto y nuevas exigencias para formatos como las cápsulas de lavado.
La nueva norma entró en vigor el 22 de marzo de 2026, pero su aplicación general comenzará el 23 de septiembre de 2029, según consta en la ficha oficial de EUR-Lex.
Qué cambia con la nueva norma europea
La Comisión Europea explica que la revisión busca que los productos de limpieza sean más seguros y más sostenibles. Entre los cambios más relevantes figuran el refuerzo de los criterios de biodegradabilidad, la mejora de la información que deben recibir los centros toxicológicos antes de que los productos lleguen al mercado y la introducción del pasaporte digital del producto, que permitirá acceder a información clave mediante soporte digital, como un código QR.
Ese pasaporte digital deberá mejorar la trazabilidad y facilitar al consumidor información más clara sobre la composición y la seguridad del producto. El Parlamento Europeo ya había destacado durante la tramitación que la reforma pretendía ofrecer datos “más claros y más fácilmente accesibles” para los usuarios.
Prohibición de ensayos con animales
Uno de los puntos más sensibles del reglamento es el relativo a los animales de laboratorio. La Comisión Europea señala de forma expresa que la nueva regulación prohíbe los ensayos con animales, dentro del nuevo marco aplicable a detergentes y tensioactivos.
Durante la negociación legislativa, el Parlamento Europeo defendió además reforzar esa prohibición y avanzar hacia evaluaciones de seguridad sin uso de animales, una línea que finalmente quedó integrada en la revisión del reglamento.
Recarga, cápsulas y nuevas fórmulas
La reforma también da cobertura legal a sistemas de recarga de detergentes, con el objetivo de favorecer modelos de consumo que reduzcan residuos sin rebajar las garantías de seguridad. La Comisión Europea subraya que las nuevas reglas apoyan expresamente los sistemas de refill y las soluciones de limpieza innovadoras.
Otro de los cambios afecta a las películas poliméricas solubles en agua utilizadas en productos monodosis, como algunas cápsulas de lavado. El calendario oficial de EUR-Lex fija nuevos hitos regulatorios hasta 2031 y 2033, mientras que el Parlamento Europeo ya había señalado en la tramitación la voluntad de endurecer los criterios de biodegradabilidad para este tipo de materiales.
La revisión incorpora además un encaje más claro para los detergentes con microorganismos y actualiza el marco para adaptarlo a nuevos productos y formatos presentes en el mercado europeo. La Comisión ya había planteado esta reforma en 2023 para reemplazar y derogar el reglamento anterior, vigente desde hace más de dos décadas.
Cuándo afectará al consumidor
Aunque el reglamento ya está en vigor, la fecha que marcará el cambio real para fabricantes, distribuidores y consumidores será el 23 de septiembre de 2029, momento en que empezará a aplicarse con carácter general. A partir de entonces, el sector tendrá que adaptarse a un sistema con más exigencias de información, mayor control sobre la biodegradabilidad y nuevas obligaciones técnicas y documentales.
En la práctica, la UE da así un paso más en la actualización de su legislación química de consumo, con un enfoque centrado en la seguridad del usuario, la reducción del impacto ambiental y el acceso a una información más completa antes de la compra.