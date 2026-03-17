Fimucité presenta su 20º aniversario en el Festival de Música de Cine de Roma

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), el evento de su género más antiguo del mundo, suma una nueva parada internacional en el año de su 20º aniversario con su participación en la 5ª edición del Festival de Música de Cine de Roma (Roma FMF), que tendrá lugar del 16 al 22 de marzo en la capital italiana, producido por Forum Studios y la Orchestra Italiana del Cinema bajo la dirección de su fundador, Marco Patrignani.
En este marco incomparable, Fimucité y la isla de Tenerife se promocionarán a través de la proyección del spot oficial que evoca las dos décadas de historia del festival en dos de los escenarios neurálgicos del Roma FMF: el Forum Theatre y el Auditorium Conciliazione, reforzando la visibilidad internacional del proyecto y su vínculo con el territorio.
La programación del Roma Film Music Festival volverá a acoger sus ya tradicionales encuentros profesionales en torno a la música para el audiovisual, las ‘Film Music Talks’, comisariadas por los especialistas Massimo Privitera y Marco Patrignani. En este contexto, el fundador y director de Fimucité, el compositor y director de orquesta Diego Navarro, participará el 19 de marzo en un encuentro sobre música de cine junto a Patrignani y Agata Grabowiecka, directora artística del Festival de Música de Cine de Cracovia (FMF).
Fimucité mantiene una colaboración internacional estrecha y sostenida con el Roma Film Music Festival y el de Cracovia, un trabajo en red que contribuye a posicionar a Tenerife como un referente cultural de primer nivel y como escenario estratégico para la celebración de grandes citas musicales vinculadas al séptimo arte. Esta presencia en Roma consolida, además, la proyección exterior del festival en el arranque de un año especialmente significativo, en el que FIMUCITÉ celebrará su vigésima edición del 3 al 19 de julio de 2026 con una programación que convertirá a la isla en epicentro mundial de la música para el cine.
La participación en eventos internacionales como el Roma FMF refuerza el papel de Fimucité como embajador global de la música de cine, uniendo la cultura tinerfeña con la italiana mediante el diálogo entre creadores, programadores y público especializado. De esta forma, el festival continúa ampliando su red de alianzas y su impacto más allá de Canarias, proyectando la imagen de Tenerife como destino cultural y turístico de excelencia.
Apoyos institucionales
Para celebrar a lo grande su 20ª edición, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife cuenta con el apoyo como máximo patrocinador con Turismo de Tenerife por parte del Cabildo de Tenerife, quien también apoya a través de Cultura. Asimismo, patrocinan el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias. Fimucité agradece la implicación de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y el Auditorio de Tenerife, y otros colaboradores públicos y privados.