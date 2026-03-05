Hacienda ve “un éxito” devolver 150 millones de los fondos de la UE

La cuenta atrás ha comenzado. En apenas seis meses, el plazo para ejecutar los fondos MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia), aportados en 2021 por Europa para salir a flote tras la crisis del Covid-19, llegará a su fin. Según la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, a 31 de diciembre, de los 1.727 millones de euros cedidos por Europa, 1.094 millones habían sido ejecutados o comprometidos. De no lograr gastar todo, Canarias tendría que devolver el dinero restante. Una situación que preocupa a la oposición, pese a los esfuerzos de Asián por apaciguar los ánimos.
Tal y como explicó la consejera durante la comisión parlamentaria celebrada ayer, la previsión de ejecución para 2026 es de 577 millones, lo que obligaría a las Islas a reintegrar 150 millones de euros. “Si esa previsión se cumple, sería un éxito”, afirma. Una cifra que, si bien según ella “no sería elevada”, equivale casi a la cuantía de los fondos propios para Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria en los presupuestos de 2026 (156 millones).
Desde el Ejecutivo, además, se comienza a plantear la opción de prorrogar ciertas ayudas. Transición Ecológica y Energía propuso hace unos días a Madrid que la ejecución y justificación de fondos europeos extraordinarios vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible se prolonguen hasta 2028. Tal y como explican, esta medida permitiría evitar la pérdida de “más de 200 millones de euros”. Unos datos que, cabe recalcar, no coinciden con los expuestos por Asián, quien cifra el reintegro en 150 millones.
Por parte de la oposición, el discurso es contundente frente a la situación de Canarias, la región más rezagada en la ejecución de los fondos europeos. De hecho, hace unos días la llamada de atención vino por parte del propio Colegio de Economistas de Las Palmas, que señaló que “el Gobierno autonómico debería hacer una reflexión profunda” sobre esta situación, pues no se entiende que “se soliciten más recursos cuando no hay capacidad para ejecutar”.
Según destacan, pese a que el Archipiélago es la segunda región ultraperiférica (RUP) que más fondos europeos recibe, también es de las que peor los gestiona. Señalan que, en el período 2014-2020, se ejecutó en torno al 55 %, y en lo que va del período 2021-2027 se estima que la aplicación es aún inferior.
Esto, tal y como argumentan, tiene efectos importantes, lastrando su desarrollo y siendo una de las causas por las cuales se trata de la RUP de la UE que más convergencia económica ha perdido respecto al resto de su país en las dos últimas décadas.
“Una mala gestión”
Las consecuencias de todo esto van más allá de las cifras, tal y como expone la diputada de Nueva Canarias (NC), Esther González. “Cada euro que no se ejecuta es una oportunidad perdida para Canarias”, apunta, contestando también a los datos de la consejera, ya que, según denuncia, “los resultados actuales indican que hasta al menos 500 millones de euros, un 30 % de los 1.727 millones, corren riesgo de no ejecutarse”.
González achaca la situación a “una cuestión de dirección política”, denunciando el “desmantelamiento” de la estructura y “los instrumentos de coordinación” puestos en marcha por el anterior gobierno para gestionar estos fondos. “Si se pierden, no será por accidente; será la consecuencia directa de la inacción”.
Desde el PSOE, Manuel Hernández califica estos fondos de Recuperación y Resiliencia como “una oportunidad histórica para las Islas”, que hoy estaría “en serio riesgo de perderse”. Además, señaló que de quedarse ciertas actuaciones a medias, Canarias tendría que asumirlas con fondos propios, “lo que tensionaría el presupuesto autonómico y reduciría el margen para otras políticas públicas”. Algo que, según el diputado socialista, sería “el verdadero coste de la mala gestión”.