Hecansa confirma el éxito de la FP dual intensiva con un alto índice de empleabilidad

Las aulas de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo, han formado y forman profesionales de puestos intermedios y directivos en diferentes ámbitos de la hostelería y el turismo.
La apuesta llevada a cabo en Hecansa con la implantación de ciclos en la modalidad de dual intensiva de la nueva Formación Profesional ya ha obtenido los primeros resultados. El 70% de estudiantes recibió el año pasado una oferta de contrato laboral tras finalizar sus ciclos en los hoteles escuela de Santa Brígida, en Gran Canaria, y Santa Cruz, en Tenerife. “Es una modalidad que nos permite estar mucho más cerca de las necesidades de empleabilidad de las empresas”, asegura la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia.
Casi 130 estudiantes de Hecansa reciben en este curso una formación teórica en las aulas de los hoteles escuela de Santa Brígida y Santa Cruz, y otra práctica en empresas líderes en turismo y hostelería en Canarias, como Barceló, H10, Princess, Satocan e Iberostar en ciclos formativos de hostelería y turismo en la modalidad dual intensiva. Este alumnado recibe un 50% de su proceso de enseñanza en las aulas de los hoteles escuela de Hecansa y el otro 50% en empresas líderes en los sectores del turismo y la hostelería.
Hecansa imparte en este curso ciclos de grado superior de Formación Profesional Dual Intensiva en Dirección de Cocina y Gestión de Alojamientos Turísticos en los hoteles escuela de Santa Brígida y Santa Cruz y el ciclo de grado superior de FP Dual Intensiva en Dirección de Servicios de Restauración en el Hotel Escuela Santa Cruz. Se suman los ciclos de grado medio de FP Dual General en Cocina y Gastronomía en los dos hoteles escuela, así como el ciclo de grado medio de FP dual general en Dirección de Cocina en el Hotel Escuela Santa Cruz y el ciclo de Grado Superior de Dirección de Servicios de Restauración en formato virtual.