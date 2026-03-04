Impulso Creativo llega a Aguere el 12 de marzo

Cultura de La Laguna presentó este martes Impulso Creativo, un festival especializado en los procesos de creación artística que se desarrollará entre los días 12 y 22 de marzo. La nueva experiencia cultural tiene como objetivo incentivar a las personas para que den forma a sus proyectos y generen un espacio de colaboración entre profesionales del sector, aficionados y el público general. Las actividades se desarrollarán en espacios como el Teatro Leal, el antiguo Convento de Santo Domingo y la academia de Abubukaka, en La Laguna; el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, y la Casa de la Juventud de La Orotava.
Estos y otros aspectos los dieron a conocer en un encuentro informativo el concejal de Cultura de La Laguna, y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, y la actriz y dramaturga Bibiana Monje, directora del festival. En el acto también estuvieron el concejal de Juventud de La Orotava, José Darío Afonso, y la coordinadora artística y de gestión del Espacio La Granja, Sulay Curbelo.
La programación, que se puede consultar en la web impulsoproducciones.com, comienza el jueves 12 (20.00 horas) con Hamlet-a en el Teatro Leal. Se trata de una reinterpretación del clásico de Shakespeare, dirigida por Bibiana Monje, que se narrará desde la voz, el cuerpo y la memoria de un grupo de mujeres mayores de 50 años. Hamlet-a cerrará, asimismo, el Festival Impulso Creativo con una segunda sesión en el Leal, el día 22 (19.00).
En el apartado de la experimentación teatral destaca El show de los impulsos creativos, un espectáculo de improvisación con formato de late night que desenmascara los procesos creativos en tiempo real, en una mezcla de performance, rodaje, entrevistas, improvisación y pensamiento crítico.
La apuesta por la formación se bifurca en dos experiencias: las Jornadas de impulso y pensamiento creativo y Voces con impulso. Las primeras proponen una serie de laboratorios, clases magistrales y mesas redondas en torno a la dramaturgia, las artes escénicas, el cine, el teatro y la música. Voces con impulso dará visibilidad a artistas del ámbito nacional en su propio lugar de creación.
Al término del festival, las distintas sesiones y representaciones teatrales que se llevarán acabo se publicarán en el llamado Escenario digital de la web de Impulso Creativo, que cumplirá la función de repositorio.