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El incendio en una vivienda de Breña Baja deja dos afectados

El suceso se produjo sobre las 10:36 horas de este sábado
El incendio en una vivienda de Breña Baja deja dos afectados
Dos afectados tras declararse un incendio en una vivienda de Breña Baja (La Palma). / CECOES 112
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Un hombre y una mujer han resultado afectados este sábado por un incendio declarado en una vivienda de la calle La Montaña, en el municipio de Breña Baja, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos extinguieron las llamas, que afectaron a un trastero, y ventilaron el inmueble. El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a dos afectados y trasladó a la mujer, con una intoxicación moderada por la inhalación de humo, al Hospital General de La Palma.

Guardia Civil colaboró con el resto de los servicios de emergencias y realizó las diligencias correspondientes.

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