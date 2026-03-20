Un motorista herido tras chocar con un vehículo en Santa Cruz

A las 12:32 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado y el ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria en la carretera del Rosario, municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Personal del SUC y del centro de salud de Ofra valoraron y asistieron a dos afectados, el hombre de 35 años de edad (motorista) que en el momento inicial de la asistencia presenta policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC, con la asistencia del médico y el enfermero del centro de la salud de la zona, al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La mujer de 59 años, atendida en el lugar del accidente.
Policía Local realiza el atestado correspondiente.