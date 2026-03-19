El accidente en La Laguna registrado durante la noche de este miércoles ha dejado a un hombre de 30 años en estado crítico. El suceso, que tuvo lugar en el conocido camino de las Mercedes, consistió en una colisión frontal de un vehículo contra un muro de piedra, un impacto que movilizó de inmediato a los servicios de emergencia de Tenerife.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la alerta se recibió a las 21:52 horas. En ese momento, las llamadas de los testigos advertían de la gravedad del choque y de la necesidad de asistencia médica urgente para el único ocupante del turismo.
Intervención inmediata del SUC y la Policía Local
Tras el aviso, la sala operativa del 1-1-2 activó un dispositivo de emergencia compuesto por una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Al llegar al punto del incidente en el camino de las Mercedes, el personal sanitario se encontró con un escenario de gran impacto visual debido a los daños estructurales del vehículo y del muro.
Los sanitarios procedieron a asistir y estabilizar al hombre de 30 años, quien presentaba un politraumatismo de carácter grave. Tras realizar las maniobras necesarias para asegurar sus constantes vitales en el lugar del siniestro, el afectado fue trasladado con carácter de urgencia en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Investigación del atestado en La Laguna
Efectivos de la Policía Local de La Laguna se desplazaron hasta el lugar para regular el tráfico en la zona, ya que el vehículo accidentado y los restos del muro dificultaban la circulación en esta vía rural que conecta con el monte de Las Mercedes.
Los agentes han sido los encargados de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las causas que pudieron provocar que el conductor perdiera el control del turismo. Por el momento, no se han confirmado factores externos como el estado de la vía o la presencia de otros vehículos involucrados, aunque la zona es conocida por su humedad y visibilidad reducida durante las horas nocturnas.