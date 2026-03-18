Aseguran que la farola caída en la TF-5 estaba en mal estado: “Lo avisé el 27 de febrero”

La caída de una farola en la TF-5 este miércoles, durante la primera jornada del episodio de viento asociado a la borrasca Therese, no solo ha generado preocupación por el incidente en sí. También ha reabierto el foco sobre el estado de esta infraestructura tras el testimonio de dos lectores de DIARIO DE AVISOS.
Ambos coinciden en una misma idea: la farola presentaba problemas desde hace semanas. Uno de ellos asegura que incluso llegó a comunicarlo a las autoridades antes de que se produjera la caída.
Aviso previo antes del incidente en la TF-5
Uno de los lectores relata que alertó del estado de la farola el pasado 27 de febrero. “En relación a la caída de la farola lo avisé al servicio de carreteras”, explica en un mensaje remitido a este periódico.
En ese mismo texto remitido a este periódico, ya advertía del riesgo que suponía la situación: “¿Y si hubiera costado una vida?”, se pregunta.
Otro testimonio apunta al mal estado de la farola
A este aviso se suma el de otro lector que contactó con DIARIO DE AVISOS tras conocer lo ocurrido.
Según indica, la farola llevaba tiempo en “mal estado”, una circunstancia que, a su juicio, hacía previsible lo ocurrido con la llegada del temporal.
El viento de la borrasca Therese, factor determinante
La caída se produjo en el contexto de fuertes rachas de viento vinculadas a la borrasca Therese en Canarias, que ha obligado a activar alertas en varias Islas.
En este caso, el episodio meteorológico habría actuado como detonante final en una infraestructura que, según los testimonios, ya presentaba deficiencias.