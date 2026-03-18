La Aemet emite un aviso especial por la borrasca Therese: riesgo de inundaciones por 300 mm en Tenerife y La Palma

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este miércoles un aviso especial ante la llegada de la borrasca Therese. El organismo meteorológico asigna un grado de probabilidad alto a este episodio de tiempo adverso que comenzará mañana jueves, 19 de marzo, y se prolongará, al menos, hasta el próximo domingo día 22.
La Dirección General de Emergencias, en base a la predicción de AEMET y otras fuentes disponibles, aplica el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PEFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo), elevando la prealerta a situación de ALERTA por LLUVIA, desde las 10:00 horas de mañana jueves.
Según el informe oficial, la baja fría aislada Therese se situará al noroeste del archipiélago, favoreciendo el paso de sucesivos frentes que afectarán a todas las islas con precipitaciones intensas, vientos muy fuertes y temporal marítimo significativo.
Riesgo de inundaciones y acumulados de 300 mm
La Aemet destaca como uno de los factores de mayor riesgo las precipitaciones, que podrían ser de carácter fuerte o muy fuerte y persistentes en las islas de mayor relieve. Durante el transcurso del episodio, es posible que se superen los 300 litros por metro cuadrado en puntos de La Palma y Tenerife.
Esta acumulación de agua podría derivar en:
- Crecidas de barrancos e inundaciones locales en zonas bajas.
- Deslizamientos de tierra con potencial afección a las vías de comunicación.
- Nieve en cumbres de La Palma y Tenerife, con una cota que descenderá hasta los 1.800-1.900 metros.
Vientos de 90 km/h y temporal marítimo
A partir de este jueves, el centro de la borrasca provocará un giro del viento a componente oeste y suroeste. Se prevén rachas superiores a los 90 km/h en cumbres, medianías y vertientes expuestas, y de 70 km/h en el resto de las zonas. La intensidad del viento podría ocasionar la caída de ramas, árboles y daños en infraestructuras.
En cuanto al estado del mar, la situación empeorará desde hoy mismo. Para el jueves se espera un temporal significativo con olas superiores a los 5 metros en el oeste y sur de La Palma, así como en la isla de El Hierro. En el resto de las costas, la mar combinada superará los 4 metros.
Evolución: del viernes al domingo
Durante el viernes 20, un nuevo frente aumentará la inestabilidad con chubascos acompañados de tormentas en las islas occidentales, que volverán a ser fuertes y persistentes en las vertientes sur y oeste de La Palma y Tenerife. Las lluvias también se extenderán a las islas orientales, siendo intensas en el sur de Gran Canaria durante la mañana.
Para el fin de semana, la Aemet mantiene la incertidumbre sobre la posición exacta de las bandas de precipitación, aunque el escenario más probable apunta a que las lluvias continuarán en medianías, cumbres y vertientes suroeste. El viento comenzará a amainar de forma gradual durante el domingo 22, aunque todavía podrían registrarse rachas muy fuertes en litorales expuestos entre canales y zonas de cumbre.