Canarias entra en prealerta: la calima y el calor de “verano”, protagonistas hoy

La presencia de calima en Canarias será uno de los fenómenos más destacados del día. Este polvo en suspensión afectará principalmente a medianías y zonas altas, reduciendo la visibilidad en algunos puntos y generando una sensación térmica más elevada, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, se prevé un ascenso de las temperaturas máximas, que será más acusado en las zonas de interior de Fuerteventura y Lanzarote, así como en medianías del sur y oeste de Gran Canaria. En estas áreas, los termómetros podrían superar los 30 grados, un registro significativo en abril.
Las temperaturas mínimas, por su parte, se mantendrán estables o con ligeros cambios.
Cielos nubosos y viento con rachas fuertes en Canarias
En cuanto al estado del cielo, la jornada estará marcada por la nubosidad alta en general, con intervalos de nubes bajas durante la madrugada en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve.
El viento en Canarias soplará de componente noreste en zonas costeras, con intensidad moderada. Sin embargo, se espera que sea más intenso en el sureste y noroeste de las islas, donde no se descartan rachas localmente fuertes, especialmente durante la madrugada.
En medianías y cumbres, el viento tenderá a componente sur, con intervalos de intensidad moderada, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas.
Prealerta
Ante este nuevo episodio de calima en Canarias, el Gobierno de Canarias declaró ayer jueves la prealerta por calima en las Islas.
La medida afecta a todo el Archipiélago y se adopta en base a los datos de la Aemet y al Plan Específico de Emergencias por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).