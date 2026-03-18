Grave incidente en la TF-5: el viento tumba una farola sobre un coche que circulaba

Un grave incidente ha sorprendido esta tarde a los conductores que circulaban por la autopista del Norte (TF-5). A las 15:56 horas, el centro coordinador de emergencias 112 Canarias recibía una alerta informando de la caída de una farola sobre un vehículo en circulación a la altura de Los Rodeos (La Laguna), en sentido Norte.
Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del suceso, no ha habido que lamentar daños personales. El conductor del vehículo afectado ha resultado ileso, al igual que el resto de usuarios que transitaban por la vía en ese momento.
Caos circulatorio y meteorología adversa
El incidente ha tenido lugar en un momento crítico, coincidiendo con las fuertes precipitaciones que la borrasca Therese está dejando en la Isla. La caída de la farola ha obstaculizado el tráfico, lo que, sumado a la reducción de visibilidad y el asfalto mojado, está generando importantes retenciones que ya se extienden por varios kilómetros.
Al lugar del suceso se han desplazado de inmediato efectivos de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y operarios de Carreteras del Cabildo de Tenerife, quienes trabajan en la retirada de la estructura y en la revisión del resto de luminarias de la zona para evitar nuevos desprendimientos debido al viento y la lluvia.
Recomendación a los conductores
Las autoridades piden máxima precaución a quienes deban transitar por la TF-5 en las próximas horas. Se recomienda aumentar la distancia de seguridad y, en la medida de lo posible, buscar vías alternativas, ya que se espera que el tráfico tarde en normalizarse hasta que la vía quede totalmente despejada y segura.