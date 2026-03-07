Tensión en Santa Catalina: se niega a bajar de la guagua tras una pelea y acaba ante la Policía

Dos personas han sido denunciadas administrativamente por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria después de protagonizar una pelea en el interior de una guagua municipal e insultar al conductor cuando este les pidió que detuvieran la disputa. Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes en una parada situada en el entorno del Parque Santa Catalina.
Según informa Europa Press, citando a la Policía Local, el incidente tuvo lugar pasadas las 15.20 horas, cuando el Centro Municipal de Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria (Cemelpa) recibió una alerta. En el aviso se indicaba que en una guagua de la línea 12, detenida en la parada del Parque Santa Catalina, se estaba produciendo una disputa entre dos personas.
De acuerdo con la información facilitada, uno de los implicados se encontraba en aparente estado de embriaguez. Ambos comenzaron a discutir dentro del vehículo y, cuando el conductor les pidió que cesaran en su actitud para evitar problemas durante el trayecto, respondieron con insultos.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Unidad Territorial de Zona Puerto de la Policía Local, que solicitaron a los implicados que abandonaran la guagua para que el transporte público pudiera continuar prestando servicio con normalidad.
Sin embargo, el varón que presuntamente se encontraba ebrio se negó a salir del vehículo y adoptó una actitud agresiva, lo que obligó a los agentes a intervenir para desalojarlo del interior de la guagua.
Una vez controlada la situación e identificados los dos implicados, los agentes procedieron a denunciarlos administrativamente en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, por alteración del orden en el transporte público.