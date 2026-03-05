Contundente manifiesto de las izquierdas en Canarias contra la guerra: “La paz no se construye con bombas”

Las principales organizaciones de la izquierda en las Islas —Podemos Canarias, Izquierda Unida Canarias, Movimiento Sumar Canarias, Sí Se Puede, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Lanzarote en Pie— han hecho público un comunicado conjunto bajo el lema “¡No a la Guerra!”.
En el documento, las formaciones expresan su “más firme rechazo” a la situación bélica en Oriente Próximo, la cual definen como una “nueva escalada” que, a su juicio, amenaza con extender la destrucción y la inestabilidad en la región.
Según sostienen las organizaciones firmantes, esta ofensiva “no traerá seguridad ni paz”, sino que derivará en un aumento de las víctimas civiles y los desplazamientos forzosos.
En el texto, denuncian lo que consideran el papel del “imperialismo estadounidense” como motor de conflictos basados en intereses geoestratégicos, a la vez que señalan la situación de la población civil en Gaza, donde califican el escenario de “devastación humanitaria insoportable”.
Críticas a la “complicidad” política
El comunicado conjunto no solo pone el foco en el ámbito internacional, sino que también señala directamente a actores de la política nacional.
Las fuerzas de izquierda denuncian la “complicidad” de sus aliados en el Estado español, citando específicamente al Partido Popular y Vox. Según el manifiesto, estas formaciones han respaldado políticas de “alineamiento acrítico” con la agenda militar de Washington.
Frente a esta postura, los grupos canaristas y de izquierda defienden que la paz debe construirse a través de la “diplomacia, la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos”, rechazando el uso de la fuerza militar como solución.
Propuesta de un Estatuto de Neutralidad para Canarias
Uno de los puntos clave del comunicado es la reivindicación de Canarias como “territorio de paz”. Las organizaciones firmantes rechazan que el Archipiélago forme parte de estrategias que lo conviertan en una “frontera sur militarizada”. Según manifiestan, esta situación tiene consecuencias directas sobre la economía, seguridad y soberanía de las Islas.
En este sentido, las fuerzas de izquierda apuestan por abrir un debate social e institucional para la aprobación de un “Estatuto de Neutralidad para Canarias”. El objetivo de esta medida, explican, sería “blindar el territorio” frente a cualquier implicación en conflictos armados y reforzar el compromiso de las Islas con el desarme y la resolución pacífica de controversias.
Finalmente, las organizaciones se comprometen a ser parte activa del grito de “No a la Guerra” en todas las instituciones donde tienen representación, impulsando movilizaciones unitarias para, según sus palabras, “frenar esta barbarie” y situar a Canarias del lado del derecho internacional.