José Herrera protagoniza ‘La ventana’ del Círculo de Bellas Artes de Tenerife

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife presentó el jueves la sexta propuesta expositiva del novedoso espacio La ventana, situado en su sede de la calle del Castillo, 43 y visible desde esa vía peatonal del centro urbano capitalino. La intervención artística, que se podrá contemplar hasta el 25 de abril, se titula Escaparate para la noche de lo humano y es una creación del artista tinerfeño José Herrera.
Esta actividad expositiva forma parte del programa desarrollado con motivo de la celebración del centenario del Círculo de Bellas Artes de Tenerife (1925-2025) y ha sido concebida y comisariada por Octavio Zaya, presente en la inauguración de ayer, junto con el artista José Herrera y el presidente de la entidad cultural tinerfeña, Pepe Valladares.
Escaparate para la noche de lo humano, explica Octavio Zaya, “convive con la agitación, la soledad, el silencio como hueco, el sufrimiento y el dolor, la desilusión, la amargura y la mirada ausente, descreída…, con serenidad en la oscuridad. Escaparate público de pensamiento, memoria, duda y ausencia: recordatorios a través del cristal. Lugar de parada y vuelta a caminar con afectación personal después de girar la cabeza, después de los motivos y matices”.