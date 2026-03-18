Kike Pérez llega al Auditorio Juan Carlos I de Arafo con su nuevo espectáculo, ‘HUMOr’

El Auditorio Juan Carlos I de Arafo programa este sábado (20.00 horas) HUMOr, el nuevo espectáculo con el que el humorista Kike Pérez recorre los escenarios canarios. Las entradas se encuentran a la venta a partir de 18 euros.
Al día siguiente, domingo, 22 de marzo, el artista conejero regresa a su tierra, en donde se subirá al escenario del Teatro Municipal de Tías, en cuya taquilla ya no hay entradas disponibles para su actuación prevista a las 20.00 horas, por lo que ese día se ha añadido una nueva función, que comenzará a las 18.00 horas.
Kike Pérez (Arrecife, 1985), que celebra dos décadas de trayectoria artística, explica en HUMOr, a grandes rasgos, y a modo de un gran contenedor de anécdotas y reflexiones, los tiempos que vivimos sometidos a las redes sociales, la inmediatez y la mediocridad, de la que se aprovechan los pícaros. HUMOr se ha concebido “en modo viejo cascarrabias”, apunta. “Vivimos unos tiempos de humo en el que ganan y sacan provecho los que se mueven bien manejando el fuego a base de fakes y propagando la desinformación de manera maliciosa”, señala el humorista, quien reivindica la realidad y la actualidad con su “humor de terapia colectiva”.
POLARIZACIÓN
Kike Pérez, que también estará el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, subraya que en el show arremete “contra los pícaros de playa en un mundo cada vez más polarizado y fanatizado. Y si vamos a molestar a alguien en este nuevo show, que sea a la gente que se lo merece. En ese fango de mediocridad son muchos y muchas las que obtienen ganancia contaminándolo todo”, agrega.
El cómico está a punto de estrenar en Televisión Canaria la serie El ambulatorio, que dirige el cineasta, guionista, cantante y productor canario David Sainz (Malviviendo, En fin) y protagoniza la actriz madrileña Carmen Ruiz, junto a intérpretes de las Islas.
La gira de HUMOr cuenta con la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno autonómico y de Cicar, con la producción de Multitrack, empresa que lleva más de 30 años impulsando propuestas artísticas en el ámbito de la cultura de las Islas, y que en 2024 fue reconocida con un galardón en los Premios Canarios de la Música.
Además, Kike Pérez está trabajando junto al humorista actor, guionista y director melillense Goyo Jiménez en un proyecto que podría plasmarse a finales de este año.