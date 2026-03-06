La actriz Ingrid Rubio visita este domingo ‘Una mala noche’

Televisión Canaria emite este domingo, a partir de las 23.55 horas, una nueva entrega de Una mala noche (la tiene cualquiera), el programa presentado por Aarón Gómez que combina humor, charlas tan divertidas como profundas y entretenimiento. La protagonista de la velada será Ingrid Rubio, quien se llevó el Goya a la mejor actriz revelación en 1997 gracias a Más allá del jardín y que últimamente ha brillado en el elenco de la popular serie Machos Alfa.
En esta edición, el grupo de cómicos colaboradores lo integran Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Rosario Pardo, Roberto Kamphoff y Cristito, listos para desplegar sus personajes y juegos durante el show.
De igual modo, Ninfa, al frente de Talent Chou, traerá a Una mala noche una nueva entrega del concurso con un ilusionista y un bailarín dispuestos a desplegar sus habilidades artísticas en el escenario. Una mala noche (la tiene cualquiera) afianza su posición como el late night estrella de Canarias, brindando cada domingo diversión para poner el broche de oro a la semana.