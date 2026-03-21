‘La bruja rechinadientes’ visita CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias estrena hoy sábado la programación de la tercera edición de su ciclo cultural Primavera en la Fundación con La bruja rechinadientes, una obra de teatro familiar que fue reconocida como mejor espectáculo de títeres en los Premios Feten 2024 y obtuvo cuatro candidaturas en los Premios Max.
La función tiene lugar, a partir de las 12.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información, así como la venta de entradas, se encuentra en la web www.cajacanarias.com.
La música y la aventura cobrarán vida en el escenario con este emocionante y cautivador espectáculo de títeres.
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