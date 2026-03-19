La Guardia Civil pone fin a una oleada de robos en el sur de Tenerife: se llevaban hasta los cuchillos de cocina

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Playa de las Américas inician dos investigaciones independientes, en las que han conseguido detener a tres personas, dos varones y una mujer de 46, 32 y 31 años de edad, vecinos de los Abrigos y Costa del Silencio, acusados de diferentes delitos: robo con fuerza en interior de vivienda, hurto en interior de vivienda y sustracción de vehículo a motor.
Ambas investigaciones se iniciaron tras las denuncias de las personas perjudicadas, quienes informaron a los agentes en ambos casos que sus viviendas habían sido objeto de la comisión de un robo con fuerza con el mismo modus operandi: fractura de una de las ventanas de las viviendas. Una vez en su interior, habrían sustraído 1.800 euros en efectivo, dos relojes, cuchillos profesionales de cocina, dos teléfonos móviles, etc., ascendiendo el valor a más de 3.000 euros en su conjunto.
Gracias a las dos investigaciones llevadas a cabo por los agentes de la Guardia Civil, se ha conseguido identificar, localizar y detener a los presuntos autores de sendos robos, recuperando algunos de los efectos sustraídos durante los robos.
Cabe destacar que, previamente había sido localizada y detenida una mujer, pareja de uno de los detenidos por el robo en una de las viviendas, al ser pillada conduciendo un vehículo que figuraba como sustraído, siendo éste el que supuestamente utilizaban para cometer los delitos.
Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido remitidos a la Autoridad Judicial competente.