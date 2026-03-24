La Laguna suspende toda la actividad municipal y cierra sus instalaciones ante las lluvias torrenciales

El Ayuntamiento de La Laguna ha tomado medidas drásticas ante la evolución de la borrasca ‘Therese’, que está castigando con especial dureza al municipio. Tras la reunión de coordinación del Plan de Emergencias Insular (PEIN), el concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, ha anunciado en rueda de prensa el cierre total de todas las instalaciones municipales y la suspensión de cualquier actividad organizada por el consistorio durante la tarde de este martes y la jornada de mañana miércoles.
La decisión afecta a centros ciudadanos, instalaciones deportivas, espacios culturales y oficinas de atención al público, con el objetivo de reducir al máximo los desplazamientos y garantizar la seguridad de los vecinos y trabajadores.
“Incidencias leves” bajo vigilancia
A pesar de la intensidad de las precipitaciones, que han situado a La Laguna como uno de los puntos más afectados de la Isla, el concejal transmitió un mensaje de relativa calma respecto a los daños materiales inmediatos. “Estamos atendiendo incidencias leves”, afirmó Albelo, refiriéndose principalmente a pequeños desprendimientos, acumulación de agua en vías y problemas de alcantarillado que están siendo gestionados por los servicios de emergencia locales.
No obstante, la preocupación radica en la saturación del terreno y la previsión de que las lluvias torrenciales continúen durante las próximas horas, lo que ha motivado el blindaje preventivo del municipio.
Llamada a la responsabilidad
Desde el área de Seguridad Ciudadana se ha hecho un llamamiento preventivo a la comunidad para evitar situaciones de riesgo innecesarias. Albelo insistió en que la ciudadanía debe extremar la prudencia, evitar acercarse a zonas de barrancos o cauces de agua y, sobre todo, mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de La Laguna.