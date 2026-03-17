Las RUP cierran filas contra el nuevo marco financiero de la UE

Las Regiones Ultraperiféricas (RUP) aprovecharon ayer la celebración en Tenerife del Foro Horizonte RUP para firmar una declaración conjunta en la que muestran su rechazo al nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea.
Así, el texto recoge la exigencia de que el próximo Marco Financiero Plurianual reserve para las RUP una dotación “adecuada, significativamente actualizada, visible y estable”, evitando la desaparición o merma de sus asignaciones específicas en mecanismos generales que no reflejen sus sobrecostes estructurales. El texto defiende también el mantenimiento y, cuando proceda, el refuerzo de las asignaciones específicas en política de cohesión, junto a una respuesta financiera ágil ante crisis climáticas, energéticas, sanitarias, migratorias o de mercado.
En materia agraria y pesquera, la declaración insiste en la continuidad y fortalecimiento financiero del Posei como instrumento autónomo, independiente de los planes nacionales y esencial para seguir impulsando la seguridad alimentaria, el empleo, la sostenibilidad de las producciones locales y la cohesión social de las RUP. Además, plantea la actualización periódica de sus dotaciones para acompasarlas a la evolución de los costes de producción y de las cadenas de abastecimiento, y promueve soluciones específicas para el sector pesquero y acuícola en coherencia con la realidad ultraperiférica.
Durante la apertura de la jornada, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, situó el debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual en un plano político y estratégico, al advertir de que no se trata únicamente de una discusión presupuestaria, sino de una decisión de fondo sobre el modelo de Europa que se quiere construir y sobre cómo garantizar la cohesión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo equilibrado de todos sus territorios.
En este contexto, defendió que las RUP no pueden quedar relegadas en el nuevo diseño financiero europeo y reivindicó el compromiso de los Estados y que la Unión Europea mantenga el reconocimiento de su singularidad, amparado en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y reflejado en políticas e instrumentos como el Posei.
“En un contexto de incertidumbre y debates sobre autonomía y soberanía alimentaria, no se puede debilitar el sector primario de las RUP”, afirmó, resaltando la agricultura, ganadería y pesca como pilares del empleo, la sostenibilidad, la identidad y el abastecimiento en territorios con sobrecostes estructurales.
Torres destaca la unidad mostrada pero avisa de que “no va a ser fácil”
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, valoró la “unidad” exhibida por las Regiones Ultraperiféricas (RUP) para firmar una declaración conjunta contra el nuevo marco financiero y plurianual dado que “no va a ser fácil” cumplir con todas las aspiraciones y necesidades de estos territorios.
En declaraciones con motivo de su participación en el Foro Horizonte RUP destacó que ahora se trata de trabajar con Portugal, Francia y España “en un texto único” porque así será “más sencillo” negociar, lamentado que “hay intereses claros desde hace muchísimo tiempo que ponen en riesgo lo que es el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea”.
El ministro destacó la “apuesta” del Gobierno español por las RUP, reflejada en la reunión de Sánchez con Clavijo, la carta remitida a Ursula von der Leyen y las propuestas de España al paquete de medidas de simplificación administrativa en la UE.