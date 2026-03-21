Las ‘Sesiones Desde La Loma’ llegan el 20 de junio a la lagunera plaza del Cristo

La Laguna será el 20 de junio escenario de una cita sin precedentes: la primera edición europea de Sesiones Desde La Loma, el reconocido formato musical nacido en Puerto Rico que se ha consolidado como una de las plataformas digitales de referencia en la difusión de la salsa contemporánea. La experiencia, organizada por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento en colaboración con la productora local Orilla Cultural, se enmarca en el X Festival Latino de La Laguna y tendrá lugar en la plaza del Cristo, con acceso libre.
Para el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, esta primera edición europea de Sesiones Desde La Loma “refuerza el posicionamiento de La Laguna como capital cultural en Canarias, capaz de acoger producciones musicales de dimensión internacional”. “Más allá del concierto -afirmó-, simboliza un puente cultural entre territorios conectados por la música y la identidad atlántica, consolidando a Canarias como punto de encuentro entre Europa y el Caribe”.
Por primera vez en Europa, el proyecto Sesiones Desde La Loma, liderado por Norberto Vélez y producido por Gabriel Ramos, cruzará el Atlántico con el fin de realizar una grabación para su canal de YouTube, proyectando desde las Islas una producción musical con alcance internacional y posicionando a La Laguna como escenario global del género. La sesión tendrá como título Pa’ La Laguna.
A Norberto Vélez, creador y voz principal del proyecto, le acompañarán El Escuadrón de La Loma, en una cita con artistas internacionales y canarios, que se irán desvelando en las próximas semanas.
SIETE AÑOS DE ÉXITO
Sesiones Desde La Loma destaca por su originalidad y calidad en el mundo del entretenimiento musical. En 2019, Norberto Vélez y el productor Gabriel Ramos unieron sus fuerzas y su pasión por la música para dar inicio a un proyecto piloto que inicialmente tenía el simple propósito de entretener y llevar a cabo entrevistas amenas.
El programa ha recibido a gigantes de la música latina, ofreciendo a sus seguidores acceso a las historias y el talento de sus artistas favoritos. Además, ha llevado su pasión por la música más allá de sus fronteras, organizando citas internacionales que celebran la riqueza y diversidad de la música latina, aunque hasta ahora nunca habían tenido lugar en Europa.