Loro Parque refuerza en la ITB su liderazgo en el mercado alemán con una apuesta firme por el turismo sostenible

Loro Parque participa un año más en la ITB de Berlín, una de las citas más influyentes del turismo mundial, con una estrategia clara como es consolidar el mercado alemán como uno de sus principales pilares internacionales y seguir posicionando a Canarias como destino de excelencia, sostenible y comprometido con la biodiversidad.
Tras cerrar el año 2025 con más de 3,5 millones de visitantes en sus parques, el grupo afronta la feria alemana reforzado por la solidez de su modelo turístico, basado en la calidad de la experiencia, el bienestar animal, la innovación constante y un impacto positivo real en los destinos donde opera.
La delegación está encabezada por el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, y su vicepresidente, Christoph Kiessling, quienes desarrollarán una intensa agenda de encuentros con turoperadores, aerolíneas, agencias de viaje, inversores y representantes institucionales, con el objetivo de seguir fortaleciendo la fidelidad del visitante alemán hacia Canarias.
“El mercado alemán no solo es estratégico por volumen, sino por afinidad con nuestro modelo: un visitante que valora la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad de la experiencia. La ITB es el escenario ideal para reforzar alianzas y proyectar nuestra visión de futuro”, subraya Wolfgang Kiessling.
La presencia del grupo en Berlín no se limita a la promoción comercial, sino que responde a una hoja de ruta a largo plazo. Al igual que otros grandes operadores turísticos españoles que están reforzando en la ITB su estrategia de fidelización internacional, el Grupo Loro Parque acude con una visión centrada en consolidar relaciones duraderas y elevar el posicionamiento de Canarias en el segmento de turismo de calidad.
Uno de los momentos más relevantes de la participación del grupo en ITB fue el protagonismo de Loro Parque y Loro Parque Fundación en el Foro de Turismo Verde y Azul, organizado en colaboración con ITB Berlín y Latin America World.
En este marco, el presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, presentó la ponencia “Macaronesia: un verdadero santuario para la biodiversidad”, donde defendió la creación de un Área Marina Protegida en la región macaronésica, uno de los enclaves de mayor riqueza biológica del planeta, que alberga al 84% de las especies de cetáceos del Atlántico Norte.
La intervención puso en valor el papel activo que deben desempeñar las empresas turísticas en la protección del capital natural, defendiendo que la conservación no es un elemento accesorio, sino la base sobre la que debe construirse el turismo del futuro.
“La sostenibilidad no puede ser solo un concepto aspiracional. Debe traducirse en acciones medibles, en inversión en ciencia y en protección efectiva de los ecosistemas. Desde el Grupo Loro Parque llevamos décadas demostrando que turismo y conservación pueden avanzar juntos”, destacó Kiessling.
Durante el foro, además, se impulsó una iniciativa participativa orientada a sensibilizar sobre la importancia estratégica de conservar la región macaronésica, reforzando el compromiso del grupo con la educación ambiental y la implicación social.
En el contexto internacional actual, marcado por la pérdida acelerada de especies, el Grupo Loro Parque reivindica en la ITB el papel imprescindible de los zoológicos y acuarios modernos como centros científicos de conservación, investigación y educación ambiental.
La trayectoria del grupo se apoya en un modelo con objetivos claros y donde la experiencia turística se convierte en motor de conservación. Durante el último año, Loro Parque ha registrado un destacado baby boom en numerosas especies, entre ellas capibaras, titíes, leones marinos, delfines y el nacimiento de la orca Teno, reflejo del rigor científico, el cuidado animal y la excelencia profesional de sus equipos.
Siam Park continúa consolidando su posición como uno de los mejores parques acuáticos del mundo. Sus Siam Nights superaron los 100.000 asistentes, convirtiéndose en uno de los eventos de ocio nocturno más exitosos del verano en Canarias. Además, FITUR será escenario de la entrega del premio a Siam Park como Mejor Parque Temático de España, otorgado por la Federación Española de Periodistas de Turismo (FIJET), un reconocimiento que refuerza su prestigio nacional e internacional.
Por su parte, Poema del Mar ha incrementado un 12% su número de visitantes, consolidándose como un espacio de divulgación científica y conservación marina de primer nivel, con nuevos programas centrados en especies especialmente vulnerables como las ranas del lago Titicaca, los corales de agua fría y los Sea Dragons.
En el ámbito hotelero, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, ha reabierto tras una profunda reforma que refuerza su posicionamiento como referente internacionalmente reconocido, bienestar y salud, avalado por su reconocimiento como Mejor Hotel con Spa de Europa y el Mediterráneo en ocho ocasiones. Y recientemente ha sido reconocido con el Premio Travelife Gold, acreditando su firme compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad social y la gestión medioambiental en el sector turístico.
La ITB representa también una oportunidad para reforzar la histórica vinculación del Grupo Loro Parque con Alemania, país de origen de su fundador y uno de los mercados emisores más fieles hacia Canarias.
La compañía continúa apostando por fortalecer esa relación a largo plazo, convencida de que el futuro del sector pasa por consolidar mercados como el alemán, aumentar la calidad del visitante y avanzar hacia un modelo turístico más regenerativo, más consciente y alineado con la protección del entorno.
Con esta participación en ITB Berlín, el Grupo Loro Parque reafirma su liderazgo como referente internacional del ocio turístico responsable y su compromiso con un modelo capaz de combinar excelencia empresarial y la protección efectiva de la biodiversidad.