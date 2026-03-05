sucesos

Investigados 5 extrabajadores del centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz por presuntos malos tratos

La 'Operación Cabila' se inició tras una denuncia del Gobierno de Canarias contra un recurso gestionado por la ONG Quorum Social 77, que ya acumula otros dos cierres judiciales en las Islas
Tres trabajadores detenidos tras el registro en el centro de menores de Quorum Social 77 en Puerto de la Cruz
Uno de los detenidos dek centro de menores migrantes en Puerto de la Cruz con motivo de la 'Operación Cabila'. Policía Canaria
Cinco extrabajadores del centro de menores migrantes ubicado en un antiguo hotel en Puerto de la Cruz y que fue registrado el pasado martes por la Policía Canaria se encuentran en calidad de investigados, apuntan fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad.

En el operativo fueron detenidos cuatro de ellos que han sido puestos en libertad.

La actuación policial se llevó a cabo en el marco de la ‘Operación Cabila’, que se encuentra bajo secreto sumario y dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos malos tratos.

La misma ONG acumula otros dos cierres en las Islas

El centro de menores, con más de un centenar de plazas, es uno más de los que gestiona la ONG Quorum Social 77, una de las que más dinero ha recibido de la comunidad autónoma para gestionar recursos de mejores migrantes.

La misma ONG ya ha recibido el cierre de dos instalaciones por orden judicial, uno en Arinaga y otro en Santa Brígida, y un registro en Puerto del Rosario.

La operación judicial se inició en septiembre de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

