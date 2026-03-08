Santa Cruz de Tenerife se tiñe de violeta este 8M: más de 3.000 personas claman por la igualdad y exigen “tumbar el fascismo”

Santa Cruz de Tenerife se ha convertido este domingo en el epicentro de la reivindicación feminista en la Isla. Más de 3.000 personas, convocadas por la Plataforma Feminista 8M Tenerife, así como diversas organizaciones y colectivos de mujeres, participan en la gran manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer.
La marcha, que ha teñido de violeta las calles de la capital tinerfeña, partió a las 12.00 horas desde el reloj de flores del Parque García Sanabria. Desde allí, la comitiva ha avanzado por la calle Méndez Núñez hasta alcanzar la Plaza Weyler, iniciando posteriormente el descenso por la calle Castillo para concluir en la Plaza de la Candelaria.
Un lema contra el fascismo y el patriarcado
La cabecera de la manifestación luce una pancarta principal con un mensaje contundente: “Feministas imparables, ¡Tumbemos el fascismo!”. Con esta consigna, la Plataforma denuncia que el auge de las corrientes fascistas amenaza directamente los derechos de las mujeres ya conquistados.
Los colectivos feministas han hecho un llamamiento a la unidad frente a los “genocidios, el racismo, las violencias patriarcales, la pobreza y la precariedad laboral”.
La movilización busca implicar a toda la sociedad en la defensa de la igualdad ante lo que consideran el “ascenso de un nuevo fascismo” abanderado por las ultraderechas.
Cifras alarmantes y exigencias sociales
Se ha recordado la trágica realidad que atraviesa el país, con el asesinato de dos niños, uno de ellos en Arona, y 10 mujeres en lo que va de año en España.
“El machismo mata y nos está matando. Es una tarea de toda la sociedad el pararlo”, han advertido las organizaciones, señalando que la solución pasa por no negar esta violencia y dejar de arropar a los agresores.
Entre las demandas principales de este 8M en Tenerife, destacan:
- Impulso de políticas de igualdad real.
- Medidas contra las violencias machistas, vicaria, económica e institucional.
- Corrección de las brechas de género en el empleo y las pensiones.
- Creación de un sistema de cuidados que remunere los trabajos actualmente no retribuidos.
- Evitar el sesgo machista en la aplicación de las leyes actuales.
Una marea violeta con representación social y política
La movilización ha logrado aglutinar a la sociedad tinerfeña. En la marea violeta que recorre el centro de la capital, se han integrado diversos grupos feministas, asociaciones LGTBIQA+ y colectivos sociales estrechamente vinculados a la ley de dependencia y los cuidados.
La marcha también ha contado con una destacada presencia de organizaciones sindicales y formaciones políticas, entre las que se encontraba Podemos, además de colectivos como el Zoo de Tenerife.
Todos ellos han marchado con sus respectivas pancartas y mensajes reivindicativos, sumando sus voces a las demandas de igualdad y justicia social que protagonizan este 8 de marzo en Santa Cruz.
La movilización de hoy exige un cambio social, cultural y económico profundo que evite la discriminación y la opresión de las mujeres, reafirmando que el movimiento feminista se mantiene “imparable” y sin dar “ni un paso atrás”.