Alivio para el bolsillo canario: 15 millones de euros para las medidas anticrisis contra la subida de precios

La política de diálogo ha dado sus frutos en la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han anunciado este lunes un acuerdo estratégico de vital importancia para la economía de las familias en el Archipiélago. El Gobierno central aportará un total de 15 millones de euros a las Islas para financiar las medidas anticrisis Canarias que el Ejecutivo regional pondrá en marcha de forma inmediata.
Esta inyección económica, que se mantendrá vigente inicialmente hasta el próximo 30 de junio, tiene como objetivo principal paliar los efectos derivados de la inestabilidad internacional y la guerra en Irán, que han disparado los costes logísticos y de producción.
¿Por qué Canarias recibe esta ayuda específica?
El origen de este fondo de 15 millones reside en una singularidad fiscal. Mientras que en el resto del territorio nacional el Estado ha aplicado rebajas directas en el IVA para frenar el encarecimiento de los productos básicos, el régimen fiscal canario (basado en el IGIC) no permitía una traslación automática de estas ventajas. Para evitar que los canarios quedaran en desventaja frente al resto de españoles, este acuerdo compensatorio permitirá al Ejecutivo autonómico aplicar sus propias subvenciones y rebajas de precios.
Las medidas anticrisis Canarias serán ratificadas oficialmente hoy en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional. Según ha detallado Ángel Víctor Torres, este movimiento responde al Real Decreto Ley aprobado hace apenas seis días, diseñado para responder a la compleja situación geopolítica en Oriente Medio y su impacto directo en el suministro de materias primas.
Política útil: El objetivo es el consumidor final
El presidente Fernando Clavijo se ha mostrado satisfecho tras el encuentro, destacando que “hemos hecho política útil” gracias a la capacidad de diálogo entre ambas administraciones, independientemente de sus colores políticos. La prioridad absoluta de este plan de choque es que el ciudadano de a pie, el consumidor final, perciba una subida “menor posible” en los estantes de los supermercados y en los servicios básicos.
“El objetivo es que el impacto de la crisis global se detenga antes de llegar al bolsillo de los ciudadanos”, ha señalado Clavijo. Las ayudas, que son posiblemente prorrogables más allá de junio dependiendo de cómo evolucione el conflicto en Oriente Medio, servirán de escudo social en un momento donde la cesta de la compra en las Islas se ha visto especialmente tensionada por el sobrecoste del transporte marítimo.
Un escudo ante la crisis en Oriente Medio
El papel de Ángel Víctor Torres como interlocutor ha sido clave para desbloquear estos fondos que Canarias venía reclamando para equiparar su capacidad de respuesta a la del resto de comunidades. Las ayudas específicas para Canarias se integran en un marco de protección estatal que reconoce las dificultades añadidas de la ultraperiferia en contextos de guerra y crisis energética.
Con esta partida de 15 millones, el Gobierno canario tendrá autonomía para decidir en qué sectores estratégicos aplicar las rebajas, priorizando presumiblemente la alimentación y el transporte de mercancías. La noticia supone un respiro para los sectores económicos canarios, que temían una pérdida de competitividad y un empobrecimiento de la población ante la escalada de precios sin las bonificaciones que sí disfrutaban en la Península a través del IVA.