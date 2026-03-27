El Estado financiará las medidas anticrisis en Canarias

El Gobierno financiará mediante “mecanismos de compensación” las medidas que se van a poner en práctica en Canarias para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo, toda vez que parte de las que ha aprobado el Consejo de Ministros no tienen aplicación en esta región, donde de aplica el IGIC en lugar del IVA (el impuesto general indirecto de la Península y Baleares).
El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, conversó esta semana con la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para alertar de que buena parte de las medidas de bonificación fiscal a los carburantes y la energía no iban a beneficiar a las Islas, ya que descansan sobre rebajas del IVA. Y le emplazó a buscar la vía de ayudar a Canarias a que tome sus propias iniciativas, concediendo una relajación de las reglas de disciplina fiscal o con esos mecanismos de compensación. Curiosamente, a la vicepresidenta saliente (reemplazada por Carlos Cuerpo) la sustituye el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, que era el número dos del ministro Ángel Víctor Torres.
Después de que Pedro Sánchez anunciara, el miércoles en el Congreso, que estaba dispuesto a crear un grupo de trabajo con el Gobierno de Canarias para abordar esa cuestión y buscar alternativas, Clavijo y Torres concretaron ayer desde sus respectivas cuentas de la red social X el Ejecutivo central financiará medidas adicionales en Canarias “a través de compensación”. El anterior presidente del Gobierno canario precisa que así lo ha pactado con el actual, para que las dos administraciones se intercambien este fin de semana documentos técnicos sobre los que “cerrar las partidas y cantidades”, de tal manera que Clavijo las exponga al Consejo de Gobierno. “El mismo lunes celebraremos una nueva reunión en Canarias para sellarlo”, indica el ministro. En declaraciones remitidas, Clavijo valora el gesto: “Es una muestra más de que el diálogo, el entendimiento y los argumentos dan más frutos que el enfrentamiento estéril y la bronca”.
Finalmente, el pleno del Congreso ha convalidado el real decreto ley de ayudas fiscales para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo, con el único voto en contra de Vox, la abstención del PP y Podemos, y el apoyo del resto del hemiciclo. Por lo tanto, la diputada de CC, Cristina Valido, ha optado por el sí. Lo hizo tras arrancar a Sánchez el compromiso ahora explicitado y que parece encarrilado. Durante la comparecencia del presidente sobre el conflicto bélico, Valido apeló a la “singularidad” de Canarias en un tono que reflejaba malestar por el “olvido”. Expuso que, recientemente, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, convino en que se tuviese en cuenta la situación del Archipiélago.
En un comunicado, la secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, pondera el “escudo social” al tiempo que se congratula del entendimiento para financiar actuaciones adicionales anticrisis para Canarias. “En estos momentos no podemos fallar y el PSOE tampoco lo va a hacer”, expresa.
Clavijo recabó el martes la unidad de la mayor parte del Parlamento para abrir negociaciones con el Gobierno central con el fin de que se fijen compensaciones o se flexibilicen las reglas fiscales. Tras un encuentro con los portavoces de los grupos, el presidente aseveró que el decreto ley anticrisis implicaría para Canarias una merma de 150 millones de euros del Fondo de Compensación debido a la rebaja del IVA, por lo que urgió la activación de mecanismos para no usar recursos propios.