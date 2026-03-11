‘Mi barrio es cultura’ despliega su agenda en los distritos de La Laguna

Mi barrio es cultura vuelve a proponer un programa de actividades para fomentar la participación ciudadana en los seis distritos de La Laguna hasta final de año. La iniciativa, presentada este martes, dinamizará los barrios y espacios abiertos de la costa de la comarca Nordeste, La Cuesta, Taco, Valle de Guerra, Valle Jiménez y Las Mercedes, así como la periferia del casco histórico.
La tercera edición de Mi barrio es cultura aglutina proyectos diseñados para todos los públicos, a través de los cuales Cultura de La Laguna garantiza una programación diversa: Menuda Cultura: Rescatando nuestras raíces; A Raíz; Dinamización neurocultural; Zambúllete en los libros y La Laguna: Cultura en juego.
El concejal lagunero del área y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, recordó que con este proyecto “se descentraliza la programación de actos y se dinamizan los barrios y pueblos que conforman el municipio”. Además, Del Castillo valoró los esfuerzos para “seguir sumando” lugares, priorizando la intervención cultural en aquellas zonas donde Mi barrio es cultura no había actuado antes.
En el encuentro informativo para dar a conocer la nueva entrega de esta experiencia también participaron los coordinadores del proyecto Menuda Cultura: Rescatando nuestras raíces, Pedro Suárez y Margarita Arteaga; el de las actividades de Dinamización neurocultural, Javier Bolera; Yolanda Cordobés, directora de la Fundación México Canarias, que desarrollará la iniciativa de fomento de la lectura Zambúllete en los libros, y el responsable de coordinar La Laguna: Cultura en juego, Daniel Martí.
A todo ello se suma una exposición itinerante dedicada al escritor y político Luis Rodríguez Figueroa, con la que se conmemoran los 150 años de su nacimiento.
Las personas interesadas podrán obtener más información a través de las redes sociales de Cultura de La Laguna y del Ayuntamiento, así como en los centros ciudadanos del municipio.