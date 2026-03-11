“El trabajo con España en la gestión de menores migrantes está funcionando”

Una de cal y otra de arena. En materia de migración, Fernando Clavijo miró al pasado para criticar el “abandono” de España y Europa, que en los momentos de mayor crisis “ni estaban ni se les esperaba”. Ahora bien, respecto a la modificación de la ley para la gestión de menores extranjeros no acompañados, no dudó en valorar su acción conjunta con el Gobierno central.
“Fuimos capaces de cambiar las cosas, y el trabajo está dando ahora sus frutos”, afirmó, destacando a su vez la labor del ministro Ángel Víctor Torres. Aunque recalcó que “aún queda mucho por hacer”, mostró especial preocupación porque “Europa sigue sin mirar hacia el Sahel: vemos que la presión continúa y en cualquier momento podría producirse un nuevo brote de llegadas”.
Pese a ello, Clavijo aseguró que “estamos mejor preparados que cuando comenzamos esta legislatura”, un mérito que otorga “al conjunto de la sociedad canaria”. Así como reconoció la labor de España, este asunto permitió que, casi por única vez en la mañana, surgiera una valoración positiva hacia el resto de los grupos políticos de la cámara -a excepción de Vox-, que estuvieron “a la altura de la circunstancia” al apoyar el pacto migratorio.