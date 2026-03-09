Tragedia en El Hierro: muere una mujer tras caer al mar mientras pescaba

Los servicios de emergencia han rescatado este lunes el cuerpo sin vida de una mujer en la costa del municipio de Frontera, en la isla de El Hierro.
Según ha informado Televisión Canaria, el tráfico suceso tuvo lugar tras una caída accidental al mar mientras la víctima se encontraba pescando en el entorno del Arco de la Tosca, entre Arenas Blancas y El Verodal.
Tras recibir el aviso a través del Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN), se movilizaron a los recursos de emergencia.
El Helicóptero de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias fue el encargado de localizar el cuerpo desde el aire y proceder a su recuperación mediante una maniobra de izado.
Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil, quienes se encargaron de custodiar la zona y colaborar en las diligencias correspondientes.