Todo lo que se sabe sobre el hallazgo de un cadáver en el sur de Tenerife

Identifican al fallecido en Puerto de Santiago como un hombre de 43 años cuyas pertenencias aparecieron abandonadas en la costa
La Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda tanto por mar como por tierra. Eduardo García
Tras el trágico desenlace del operativo de emergencia desplegado este sábado en el litoral de Santiago del Teide, comienzan a conocerse los primeros detalles sobre la identidad y las circunstancias que rodearon la localización de un cuerpo sin vida en la zona.

Según ha informado Televisión Canaria, el fallecido es un hombre de 43 años. El varón era residente en la zona, lo que ha generado una consternación entre los vecinos del núcleo costero al conocerse la noticia.

La cronología de los hechos apunta a que la voz de alarma se dio tras el hallazgo de diversas pertenencias del hombre, que fueron descubiertas abandonadas en un punto de la costa.

Este indicio fue el que motivó la activación inmediata del protocolo de búsqueda al sospecharse que el propietario de los objetos podía haber sufrido algún percance en las proximidades del mar.

Un operativo por mar y tierra

El hallazgo del cuerpo se produjo tras una intensa búsqueda que se prolongó durante horas. El dispositivo de emergencias trabajó de forma coordinada peinando el litoral tanto por vía terrestre como marítima, hasta que finalmente se localizó el cadáver en aguas de Puerto de Santiago.

Pese a la identificación del varón, la investigación de la Guardia Civil continúa su curso para tratar de reconstruir las últimas horas de vida del fallecido. Por el momento, se desconocen las causas de la muerte.

El cuerpo ha quedado bajo custodia de las autoridades judiciales y se encuentra a la espera de la autopsia. El examen forense será la pieza clave para determinar si el fallecimiento se produjo de forma accidental o si existen causas ajenas que deban ser investigadas por el instituto armado.

