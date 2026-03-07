Hallan el cadáver de un hombre en Puerto de Santiago, en el sur de Tenerife

Un operativo de emergencia desplegado en el sur de Tenerife ha concluido esta tarde con el hallazgo del cadáver de un hombre en Puerto de Santiago.
Según ha informado Televisión Canaria, el cuerpo ha sido localizado tras horas de una intensa búsqueda que se ha desarrollado tanto por mar como por tierra en la zona costera.
Desde el instituto armado se ha confirmado oficialmente el hallazgo del cuerpo en el municipio sureño, aunque hasta el momento no se ha facilitado más información relativa a la identidad del fallecido ni a las causas de su muerte.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo sucedido.
Cabe recordar que se buscaba desde hacía horas a un residente de 43 años en la zona, si bien las autoridades no han vinculado oficialmente ambos hechos a la espera de la identificación del cadáver.
El cuerpo ha quedado bajo custodia policial a la espera de las diligencias correspondientes.