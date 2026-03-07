sucesos

Hallan el cadáver de un hombre en Puerto de Santiago, en el sur de Tenerife

La Guardia Civil confirma la localización del cuerpo sin vida tras un operativo desplegado por tierra y mar durante horas
Hallan el cadáver de un hombre en Puerto de Santiago, en el sur de Tenerife
Costa de Puerto de Santiago, Santiago del Teide, en el sur de Tenerife. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un operativo de emergencia desplegado en el sur de Tenerife ha concluido esta tarde con el hallazgo del cadáver de un hombre en Puerto de Santiago.

Según ha informado Televisión Canaria, el cuerpo ha sido localizado tras horas de una intensa búsqueda que se ha desarrollado tanto por mar como por tierra en la zona costera.

Noticias relacionadas
  1. Audiencia Las PalmasLa Policía sospecha que la detenida por la muerte de su hija en Gran Canaria pudo ahogarla en el mar
  2. Localizan un cadáver en una rotonda de la TF-4Localizan un cadáver en una rotonda de la TF-4
  3. Hallan el cadáver de una mujer en la costa de TenerifeHallan el cadáver de una mujer en la costa de Tenerife

Desde el instituto armado se ha confirmado oficialmente el hallazgo del cuerpo en el municipio sureño, aunque hasta el momento no se ha facilitado más información relativa a la identidad del fallecido ni a las causas de su muerte.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo sucedido.

Cabe recordar que se buscaba desde hacía horas a un residente de 43 años en la zona, si bien las autoridades no han vinculado oficialmente ambos hechos a la espera de la identificación del cadáver.

El cuerpo ha quedado bajo custodia policial a la espera de las diligencias correspondientes.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas