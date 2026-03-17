Detenida una mujer por un delito de violencia doméstica contra su pareja en Arrecife

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) detuvo a última hora de la tarde del 14 de marzo a una mujer de 29 años como presunta autora de un delito de violencia doméstica contra su pareja, un hombre de 26 años.
Según informa el cuerpo policial, la intervención comenzó después de que varios testigos alertaran a los agentes de que una mujer estaba agrediendo a su pareja al que presuntamente golpeaba y lanzaba botellas de cristal durante una fuerte discusión en la vía pública.
Una vez en el lugar, los efectivos policiales comprobaron la situación tras entrevistarse con los presentes y visionaron las grabaciones realizadas por algunos testigos en las que se apreciaban las conductas descritas en los testimonios.
Mientras, las partes implicadas explicaron que la discusión se habría producido tras haber consumido alcohol y el varón indicó que episodios similares ya se habían producido con anterioridad, si bien ambos manifestaron inicialmente su intención de no presentar denuncia.
Finalmente, ante los hechos observados y los testimonios recabados, los agentes procedieron a la detención de la mujer, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial.