Natalia Ramos: “Para ir a la selección, hay que seguir trabajando, creciendo y haciendo ruido”

Natalia Ramos es uno de los principales referentes del mejor Costa Adeje Tenerife Egatesa de la historia. La canterana tinerfeña está completando una temporada de ensueño en la sala de máquinas del representativo canario femenino. Ya quedó atrás la grave lesión que sufrió en un entrenamiento por un choque fortuito en 2024 cuando se le diagnóstico una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Tras más de nueve meses de ardua y costosa recuperación, su vuelta a los terreno de juego ha sido inmejorable. Sus grandes actuaciones no han pasado desapercibidas para la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez, que más pronto que tarde convocará a la futbolista del CD Tenerife femenino. Se acerca el tramo final de la temporada 2025-2026 y llegan desafíos que ilusionan al club, a la plantilla, cuerpo técnico y afición. Así, en unos días el equipo de Yerai Martín afronta el primer asalto de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, con el objetivo de sacar el mejor resultado posible y resolver la eliminatoria en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Lo que está en juego es disputar una final que se jugará muy cerca, en el estadio de Gran Canaria el próximo 16 de mayo. DIARIO DE AVISOS, aprovechando el alto competicional por el parón de selecciones, pulsó las sensaciones de Natalia Ramos de cara a una recta final de curso apasionante tanto en Liga F Moeve como en la Copa de la Reina. Además, hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, que la futbolista tinerfeña valoró para el Decano.
¿Estamos ante la mejor temporada de Natalia Ramos como futbolista del Costa Adeje Tenerife Egatesa?
“Honestamente me siento en el mejor momento de mi carrera deportiva, y considero que es la mejor temporada de Natalia Ramos como futbolista”.
Ya quedó atrás esa grave lesión en su rodilla izquierda que la tuvo apartada más de nueve meses de los terrenos de juego. Tras ese duro percance, ¿volvió una Natalia Ramos mas fuerte?
“La lesión me cambió la vida en todos los sentidos. Tuve claro desde el primer minuto lo que visualicé, y como iba a volver. Estaba muy convencida. A base de mucho trabajo, tanto físico como mental, se está viendo ahora todo el trabajo cosechado”.
Tras el parón de selecciones se vienen emociones fuertes con las semifinales de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid y la defensa del cuarto puesto en la Liga F Moeve.
“Estamos haciendo una temporada muy buena, como así lo refleja los números y los datos. Estamos muy ilusionadas de cara a la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, con dos partidos ilusionantes para las jugadoras y para la historia del club. Estamos deseando afrontar el primer envite en Madrid para luego rematar la clasificación en el Heliodoro con nuestra gente, lo que constituiría un pase histórico a la final de la Copa de la Reina”.
Lleva muchos años jugando en el Costa Adeje Tenerife Egatesa. Lo que pasó el verano pasado de ir de la mano con el CD Tenerife supuso un salto cualitativo para jugadoras y equipo.
“La vinculación con el CD Tenerife la deseábamos como jugadoras. Trasladar al equipo a la capital para jugar en el Heliodoro Rodríguez López y con este escudo es un orgullo para nosotras. Estamos arropadas por una institución grande, lo que supone un cambio radical en cuanto a la visibilidad y mejora de las infraestructuras para entrenar. Todos los cambios suelen ser a mejor, y cualquier mejora supone un crecimiento para el club y para las jugadoras”.
¿Qué le aporta su hermana Noelia Ramos y una familia tan futbolera como la suya en lo personal y profesional?
“Mi hermana Noelia me aporta muchísimas cosas. Siempre digo que es mi alma gemela y solamente con mirarnos nos entendemos. Cada una entiende y siente lo que le está pasando a la otra. Poder disfrutar de nuestra pasión, hacerlo juntas es muy especial, y disfrutamos del presente. Venimos de una familia muy futbolera en casa, y sobre todo mi padre (Migue Ramos) siente orgullo de que sus hijas estén representando al CD Tenerife. En casa, tanto mi madre como mi hermano también lo viven de manera especial. Es único hacer lo que nos gusta juntas y jugando en la élite”.
¿Qué siente cuando pisa el césped del Heliodoro Rodríguez López?
“Pisar el césped del Heliodoro es muy especial, ya que es el recinto deportivo más representativo de la isla. Es un campo perfecto, por las condiciones que reúne, para jugar, mostrar nuestro fútbol y hacerlo con nuestra gente”.
En los primeros partidos le costó al equipo adaptarse a su nueva casa, y volaron puntos que podían haber colocado al equipo en la lucha por los puestos Champions.
“Vivimos el presente. Está claro que en los primeros partidos se nos escaparon algunos puntos que nos hubiesen dado la victoria. Nos quedamos con el trabajo que viene realizando el equipo y actualmente estamos en el cuarto puesto de la clasificación. Evidentemente a todos nos gusta soñar y mirar a los primeros puestos, pero somos conscientes de la dificultad que entraña estar en Champions. Lo pelearemos hasta el final, tratando de ir partido a partido para seguir sumando de tres en tres”.
¿Cuál es el secreto del Costa Adeje Tenerife Egatesa para usted que lleva muchos años en el equipo?
“El secreto es la unión, la cercanía y lo sencillo que lo hace el club. Todo eso lo hace diferente. Somos jugadoras persistentes en el trabajo, lo que hace que seamos un equipo con mucha hambre”.
¿Cómo es un día normal en la vida de Natalia Ramos?
“Me levanto muy temprano, luego desayuno y acudo al entrenamiento cuando hay. Dos o tres días a la semana hago un trabajo invisible con mi preparador personal. Trabajo todos los aspectos específicos como fuerza, potencia, carreras…Un trabajo que nadie ve, pero que marca la diferencia. También aprovecho los momentos que no tengo entrenamiento para estudiar inglés y seguir formándome. Vivo por y para el fútbol, me cuido las 24 horas con mis dietas y mis cosas, y todo eso repercute para bien mio”.
¿Se ve jugando para el Club Deportivo Tenerife femenino muchos años más o no cierra ninguna puerta?
“Ahora mismo vivo el presente. Tengo contrato en vigor y me resta un año para acabar. Estoy focalizada en el día a día en disfrutar, aprender y seguir mejorando. Tenemos muchos objetivos ilusionantes para lo que queda de temporada y solo me centro en el presente”.
¿Qué más tiene que hacer Natalia Ramos o cualquier compañera del Costa Adeje Tenerife Egatesa para ser convocada para la selección absoluta?
“Si me preguntas que más tiene que hacer Natalia Ramos, evidentemente es seguir trabajando, seguir creciendo cada día, y sobre todo seguir haciendo ruido. La clave para algún día ser convocada por la selección española es dando lo mejor de una misma, sabiendo la dificultad que eso conlleva, trabajar con humildad, dejando el listón alto con mi juego, y estoy segura que algún día podrá llegar esa oportunidad de que la seleccionadora Sonia Bermúdez me convoque. Lo que está en mis manos es seguir trabajando, ser cada día mejor y continuar creciendo”.
Se encara la recta final de la temporada y el apoyo de la afición será clave para superar todos los desafíos que están por llegar.
“Está claro que afrontamos el tramo más importante de la temporada y queremos contar con el apoyo de la afición y de nuestra gente. Vienen partidos bonitos y nos gustaría contar con su apoyo y aliento porque los vamos a necesitar”.
8-M: Día Internacional de la Mujer
El protagonismo de la mujer en el mundo del deporte es cada vez mayor.
“Las mujeres estamos dando pasos agigantados en todos los órdenes de la vida, y una de las claves es practicar deporte, ya que es saludable para estar sanos y activos. Sin duda, es uno de los cimientos fundamentales de la vida”.
¿Cómo valora el 8 de marzo, Día Internacional de la mujer?
“Lo valoro como un día especial y bonito. Evidentemente es un día marcado en el calendario, aunque yo considero que el Día de la Mujer debería ser todos los días. El 8-M es un día para seguir alzando la voz, para decir que aquí estamos, y sobre todo para disfrutarlo”.
¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que se ha enfrentado en su carrera por el hecho de ser mujer?
“La verdad es que nunca he tenido un obstáculo muy grande al que enfrentarme en mi carrera de futbolista. Está claro que cuando empecé a jugar al fútbol hace muchos años, que apenas era profesional, viví actos de machismo porque siempre había ese pique de jugar en fútbol mixto. Con el avance de la sociedad, esa situación ha ido desapareciendo y es lo más positivo para seguir creciendo”.
A su juicio, ¿cuál es el cambio social más urgente para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres?
“El cambio social más urgente es seguir dando naturalidad. Cada vez las cosas se toman con mayor naturalidad, y tanto el hombre como la mujer son igual de importantes en la sociedad que vivimos. Eso sí, cada uno con su papel y su rol, para seguir en línea ascendente en cuanto a la igualdad”.