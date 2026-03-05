El 21% de los canarios tienen obesidad, la tasa más alta del país, y el 20% de los menores

El 21% de la población adulta, la más alta del país, y casi el 20% de la población infantil padece obesidad en Canarias, mientras más del 35% de la población presenta sobrepeso, unas cifras preocupantes en la población infanto-juvenil, donde más del 44% de los menores tienen exceso de peso. Más 2,1 millones de menores tienen obesidad o sobrepeso en el país.
La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública y es la principal puerta de entrada a las enfermedades crónicas más comunes que afectan a la población adulta, como la diabetes tipo 2, la hipercolesterolemia o la hipertensión, y en su conjunto representan el 82% de la mortalidad en España.
Aunque la OMS la considera una enfermedad, el 64% de personas con obesidad en España atribuye su peso a decisiones personales. Más de la mitad (57%) de las personas con obesidad están de acuerdo en que dieta y ejercicio por sí solos pueden resolver la obesidad en la mayoría de las personas, mientras que solo un 44% reconoce que la genética y la biología son causas primarias, lo que sugiere que muchos todavía se sienten responsables tanto de la enfermedad como de su solución.
Aunque un 90% de las personas con obesidad en España se han planteado perder peso, o se les ha aconsejado perderlo, solo un 35% había consultado a un médico. De ellas, las recomendaciones recibidas se centraron normalmente en cambios en el estilo de vida, como una alimentación más sana (61%), hacer más ejercicio (60%) y comer porciones más pequeñas (43%).
La obesidad y el sobrepeso se debe a un conjunto de factores, entre ellos biológicos y genéticos, así como factores socioeconómicos, los vinculados al estilo de vida actual caracterizado por una alimentación poco saludable (consumo frecuente de productos ultraprocesados) a causa de la falta de tiempo, un aumento del sedentarismo y un descenso de la actividad física, así como la falta de sueño, problemas de salud mental, ansiedad y estrés.
A la patología se suma un grave problema añadido, que es el estigma social. Esta discriminación afecta hasta a un 88% de las personas que la padecen.
Abordaje
El SCS cuenta con un programa pionero de abordaje a la obesidad cuyo objetivo es ofrecer al paciente una atención integral y multidisciplinar para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Este itinerario promueve tomar conciencia de sobrepeso y obesidad como enfermedad crónica, la adecuada identificación de los afectados, el impulso del diagnóstico precoz para que reciban atención, el fomento de la continuidad del tratamiento, el control y prevención de las comorbilidades asociadas, así como el fomento y concienciación sobre hábitos saludables.
Mientras, el Plan de Prevención de la Obesidad Infantil de Canarias (Poican) tiene como objetivos incrementar el porcentaje de menores de 12 años con una alimentación saludable y sostenible, practicar más de una hora de actividad física al día, reducir el tiempo de ocio sedentario, fomentar la lactancia materna e identificar los riesgos.